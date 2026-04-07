La fórmula de Flick para el once ante el Atlético en Champions: "No lo compro"

El FC Barcelona encara el segundo 'round' ante el Atlético de Madrid en estas dos semanas de locura contra los de Simeone con la confianza reforzada tras el triunfo liguero en el Metropolitano (1-2), un resultado que dejó LaLiga muy encaminada.

Ahora, en clave Champions, el analista Àlex Delmàs desgranó en 'La Posesión de SPORT' lo que espera del planteamiento de Hansi Flick en el Spotify Camp Nou.

El once del Barça

Delmàs apostó por un once bastante definido: “Mi once para el miércoles es con Joan García en portería, Kounde en el lateral derecho, Cubarsí y Gerard Martín como centrales y Cancelo en la izquierda”. En el centro del campo, fue claro: “Mediocentro para Eric. Creo que no es casualidad que ya el otro día lo alineara ahí”, una decisión que, según explicó, responde a la necesidad de equilibrar el sistema.

Arriba, el debate está servido. Para Delmàs, la clave pasa por Robert Lewandowski: "Creo que entra Lewandowski y se guarda a Dani Olmo para el segundo partido". Argumentó su elección: "En los partidos de Champions casi siempre se los da a Lewandowski… necesitas un fijador, un hombre de área".

Una visión que no compartió del todo Alfredo Martínez, nuestro colaborador, quien apuntó: "No lo compro. Yo creo que el partido que visualiza Flick es Olmo de falso nueve 60 minutos y Lewandowski después".

El plan de partido

Más allá de los nombres, Delmàs puso el foco en el plan de partido. En ataque, lo tiene claro: "Hay que obligar a la defensa del Atlético a correr hacia atrás". Para ello, insistió en "atacar los intervalos, esos desmarques entre lateral y central", una vía para hacer daño incluso sin Raphinha.

El otro gran argumento ofensivo pasa por Lamine Yamal: "Hay que hacerle aclarados. Viene de hacer una exhibición, 8 de 11 regates, un 72% de acierto, es una brutalidad".

Y añadió, justificando la elección del onubense por delante de Dani Olmo en la mediapunta: "Fermín le limpia mucho la zona con sus rupturas interiores". Incluso animó a probar desde fuera: "Disparo exterior, Lamine y Fermín que lo prueben".

En defensa, el analista fue contundente: "La presión tras pérdida es fundamental, es el punto más importante de todos". Recordó el precedente de Copa: "En aquel 4-0 (derrota en el Metropolitano) el Barça hizo solo 20 recuperaciones en la primera parte, muy pocas y muy bajas”.

También advirtió del principal peligro rojiblanco: "Su jugada fetiche es balón a banda, control y desdoble. Ahí entran Llorente o Giuliano". Y avisó: "Cuando hay ese primer control, la defensa del Barça se clava… hay que activarse".

En resumen, Delmàs dibuja un plan claro: "Hundir al Atlético, circular rápido y encontrar a Lamine". Una hoja de ruta para un Barça que busca dar el golpe definitivo a los colchoneros también en Europa.