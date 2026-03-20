La fórmula que estudia el Barça para abaratar el fichaje de Julián Álvarez

Se avecina un inicio de mes de abril 'caliente' entre FC Barcelona y Atlético de Madrid. Después del último parón de selecciones de la temporada, azulgranas y colchoneros se jugarán el pase a las semifinales de la Champions League y disputarán un trascendental partido de Liga en el Metropolitano en solo 10 días. Todo esto mientras no dejan de circular los rumores sobre el futuro de un Julián Álvarez que ha tenido muchas ocasiones para zanjar el asunto pero no solo no lo ha hecho, sino que ha dejado la puerta muy abierta.

A pesar de las declaraciones de Joan Laporta durante la campaña electoral en las que aseguró que la 'araña' "es un gran jugador que encajaría en el sistema del Barça, pero no es alguien para hacer saltar la banca", el club blaugrana tiene al futbolista como su objetivo número uno para el próximo verano, según ha informado la 'Cadena SER'. Desde los despachos del Spotify Camp Nou, se considera que el fichaje de Julián podría cerrarse en torno a los 100 millones de euros.

Los dirigentes de la entidad culé son optimistas con la posibilidad de acometer un fichaje importante de cara al próximo curso. La satisfacción con la plantilla actual, líder de la Liga y entre las ocho aspirantes finales a la Champions League, es enorme, pero obviamente se trabajará para mejorarla. Con la incógnita sobre el futuro de Robert Lewandowski, que acaba contrato el 30 de junio, Deco está explorando el mercado de delanteros centros. Y Julián Álvarez, no es ninguna novedad, se encuentra en la lista de futuribles blaugrana.

Un culebrón que acaba de empezar

En este sentido, siempre según la 'Cadena SER' el Barça cree que podría incluir algún jugador en la operación para abaratar el fichaje del futbolista argentino pese a que su relación con Mateu Alemany no es la mejor tras el apoyo del director deportivo rojiblanco a Xavi Hernández. El buen rendimiento de exjugadores culés como David Villa o Luis Suárez en el Atlético de Madrid sirve de precedente reciente para dar sentido a esta fórmula, que de momento no se ha trasladado al club colchonero. La entidad rojiblanca, de hecho, filtró hace unas semanas que pedirá alrededor de 200 'kilos' por la 'araña', una cifra completamente fuera de mercado.

Todas las partes empiezan a jugar sus cartas. También el propio Julián Álvarez, que fue preguntado por su futuro en el Atlético y, aunque aseguró estar "feliz" en el Metropolitano, no fue nada contundente sobre la posibilidad de cambiar de aires. "Yo qué sé... Puede ser que sí o puede ser que no", respondió hace menos de dos semanas, tras la ida de los octavos de la Champions contra el Tottenham. La partida acaba de comenzar.