Fórmula Dembélé para solucionar el caso Dro

La marcha de Dro no se discute. El adiós de Pedro Fernández Sarmiento no tiene marcha atrás. Otras cuestiones muy distintas que quedan por desvelar es cuándo y cómo saldrá de la entidad azulgrana después de que ya no se encuentre en la dinámica del primer equipo.

Situación paradójica

El portazo de Dro al Barça ha hecho daño. Deco y Flick no se lo esperaban, ni tan siquiera lo imaginaban, aunque lo cierto es que tampoco ambos han hecho demasiado durante estas últimas semanas para mostrar su confianza en el presente y futuro del joven jugador o hacerle recapacitar.

Dos datos así lo avalan: a estas alturas de temporada, Dro apenas si ha contado con poco más de 150 minutos en partidos oficiales para Flick.

Pocos días después de cumplir los 18 años, ni el jugador ni su entorno manejaban una oferta concreta para ampliar y blindar su futuro con el Barça. Sí es cierto que Deco había trasladado su deseo de revisar su contrato. Un gesto, y poco más.

El jarro de agua fría en Can Barça es de los que no se olvidan con facilidad. Sin embargo, en el club son de los que piensan que la operación aún no se da por cerrada y es momento de apurar al máximo las negociaciones para intentar mejorar las condiciones de salida de Dro. O lo que es lo mismo, evitar la marcha vía cláusula de rescisión -estipulada en 6 millones de euros- y sellar la marcha con la fórmula del traspaso.

Hoja de ruta

La situación en estos momentos no difiere mucho desde que el pasado viernes tanto Deco como Flick y los compañeros de Dro supieron que el jugador había tomado la decisión de abandonar el Barça en lo que queda del mes de enero.

En este periodo el club y el entorno del jugador sí han asumido el compromiso de abrir un proceso negociador final para debatir cómo debe concretarse la marcha del centrocampista gallego. El próximo paso debe llegar en los próximos días, antes de finalizar la semana. Entonces será el momento en el que el agente del futbolista, Iván de la Peña, notificará de forma oficial el club dónde se espera que Dro continúe con su carrera más allá del Barça. En ese preciso instante se activará la fase negociadora. El Barça quiere, y así se lo ha trasladado al entorno del futbolista, que no haya pago de cláusula y sí un traspaso.

El club entiende que la apuesta que ha hecho por Dro y el espaldarazo que ha sufrido esta temporada de la mano de Flick bien merece una recompensa final que supere con creces los 6 millones de euros estipulados en la cláusula. En cierta manera sería un detalle final que mostraría el cariño del jugador por sus años en La Masia.

La petición del Barça en el caso de Dro tampoco es algo novedoso. Sin ir más lejos, y con el PSG enfrente, ambos clubes llegaron a un pacto in extremis para que la marcha de Ousmane Dembélé no se llevara a cabo con el abono de la cláusula de rescisión y sí con un traspaso final que se pactó en 50.4 millones de euros.

Dembélé cambió los colores del Barça por el PSG / Valentí Enrich / SPO

Fuentes consultadas por SPORT, vía Barça y entorno del futbolista, han confirmado que la voluntad del pacto entre clubes está sobre la mesa, aunque falta por determinar si será factible. Se considera que el club azulgrana como mínimo debería ingresar alrededor de 10 millones de euros para paliar en cierta medida la salida de una de sus apuestas más destacadas.

Ya sea PSG -casi con toda probabilidad-, Manchester City o Borussia Dortmund, el Barça intentará rescatar un pago económico adicional como compensación a esta decepción fubolística.

Gesto de capitanes

En los últimos días de Dro como barcelonista, el jugador ha contado con la complicidad de los capitanes de la primera plantilla para reconducir una situación lamentable. Dro se ejercita en solitario en las instalaciones de la Ciutat Esportiva pese a que en un principio Flick le anunció que se le prohibiría la entrada. Tras la intervención de los capitanes, el técnico recapacitó y, finalmente, el jugador cumple que con su trabajo diario a la espera de conocer de forma oficial su nuevo destino.