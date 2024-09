La fórmula que tiene el Barça para recuperar a Mingueza

El gran inicio de temporada de Òscar Mingueza no ha pasado inadvertido en el FC Barcelona ni en la selección española. El defensa del Celta de Vigo ha vuelto a ser convocado con la 'roja', después de su debut en un amistoso en junio de 2021.

Autor de dos goles y de tres asistencias durante estas cuatro primeras jornadas del campeonato doméstico, Mingueza se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de la nueva temporada. Un rendimiento que, junto al gran año que realizó el curso pasado el Balaídos ha dejado buenas sensaciones en la dirección deportiva del FC Barcelona.

Uno de los objetivos del club catalán para el mercado de fichajes de este verano era el de reforzar el lateral diestro. Los blaugranas no lograron cerrar otro año de cesión de Cancelo, que ha puesto rumbo a Arabia Saudí. Jules Koundé es el único futbolista con ficha del primer equipo para esta posición, aunque también puede actuar ahí Héctor Fort, quien todavía no ha debutado con Flick.

Así pues, todo apunta a que en la próxima ventana de transferencias, el Barça apueste por un lateral diestro para reforzar su plantilla. En esta ecuación podría entrar Òscar Mingueza, si sigue demostrando un notable rendimiento en Vigo.

Cláusula en el contrato

Mingueza debutó con el primer equipo azulgrana de la mano de Ronald Koeman en 2020, llegando a disputar 39 encuentros en aquel curso. El siguiente, ya con Xavi en el banquillo, se enfundó la camiseta blaugrana en 27 ocasiones. En verano de 2022, el técnico egarense le comunicó al canterano que no contaba con él para el siguiente curso y se oficializó su traspaso al Celta de Vigo.

En esta operación, el FC Barcelona se reservó un derecho de recompra del jugador en un futuro y un 50% de una futura venta, dado que aterrizó en Galicia a coste cero. La cláusula de rescisión de Mingueza en el club gallego es de 20 millones de euros, por lo que la entidad catalana lo podría repescar por diez.

Si el Celta quisiera venderlo, el club azulgrana tendría siempre un derecho de tanteo. Además, su contrato finaliza el 30 de junio de 2026, cuando será agente libre y podrá fichar gratis por cualquier equipo.

No se olvida del Barça

Durante este parón de selecciones, Mingueza concedió una entrevista a SPORT desde la concentración de la 'roja'. En ella, dejó muestras evidentes de que no se olvida de dónde viene y que su corazón es y seguirá siendo blaugrana.

"Estoy encantado con el Celta, un club que me ha dado muchísimo, me han acogido superbién, la ciudad es increíble, el club, Iago Aspas, Hugo Mallo que llevaban 20 años en el primer equipo, me acogieron como si llevara 20 años con ellos. Tuve un increíble recibimiento. Es mi tercer año y estoy como en casa. De todos modos, no puedo olvidar de dónde vengo. En el primer equipo solo estuve dos años, pero el Barça no es solo el primer equipo. Es la cantera, la Masia, el colegio de la Masia, educadores, entrenadores, jugadores... Soy lo que soy en parte por ellos. Veía más a los educadores que a mis padres. A partir de los 14 años cuando iba en taxi a entrenar, lo mismo. He aprendido la mayoría de cosas allí, siempre estaré agradecido y el Barça siempre estará en mi corazón. Estoy superagradecido", respondía.

En cuanto a la posibilidad de regresar en algún momento a Can Barça cuando le restan dos años de contrato, eso sí, lanzó balones fuera: "Eso está muy lejos, estoy centrado con el Celta, hacer muy buen año, lo merecemos, hemos sufrido demasiado estos dos años y toca hacer un buen año para no jugárnosla en los últimos partidos".