La fórmula del Barça para fichar a Rashford

Marcus Rashford tiene cada vez más números para convertirse en jugador del Barça: tras el 'no' de Nico Williams, el club azulgrana sigue rastreando el mercado en busca del delantero que mejor se adapte a las necesidades del equipo, y tanto el colombiano Luis Díaz como el inglés son del agrado de Deco.

La prioridad del director deportivo del Barça es el colombiano del Liverpool, pero se trata de una operación costosa y compleja. Por ello, en los últimos días, la 'opción Rashford' ha ganado enteros en detrimento de Díaz.

De manera discreta, y según ha podido saber SPORT, el Barça ha dado pasos significativos en la negociación con Rashford: la situación del jugador en su club es muy delicada, ya que no cuenta para su entrenador, Rubén Amorim, y pese a ello, Rashford renunció a una semana de vacaciones para incorporarse a los entrenamientos con el resto de la plantilla.

Todo apunta a que el futbolista inglés no viajará a Estados Unidos en la gira que el United tiene comprometida este verano: el United participará en la llamada Premier League Summer Series, con partidos ante el West Ham United (Nueva Jersey, 27 de julio), Bournemouth (Chicago, 31 de julio) y Everton (Atalanta, 3 de agosto).

El Barça, que no tiene prisa por cerrar la operación, mantiene abiertas y a buen paso las negociaciones con el jugador: lo hace a través de AC Talent, la agencia de representación de Arturo Canales.

Para el club, la fórmula ideal sería buscar una cesión con opción de compra, más que pagar la cantidad que pide el United: según una información de 'As', el club inglés reclama, de inicio, 48 millones de euros.

El Barça no llegará a esa cifra: por eso intentará marcar el 'tempo' de la operación y buscar un 'plan B', una cesión y con opción de compra. Rashford acaba contrato con el United el 30 de junio de 2028. Pero sabe claramente que no vestirá la camiseta del United, al menos mientras Amorim sea el entrenador del equipo: en los últimos días, no existe el más mínimo rastro de Rashford en las redes sociales del United.

Otro factor que jgará sin duda a favor del Barça es la predisposición del jugador: Rashford, que necesita salir del United sí o sí, quiere jugar en el Barça. Ya estuvo cedido el curso pasado (el segundo tramo de temporada) en el Aston Villa, donde no logró asentarse del todo, en un equipo ya rodado desde principio de curso.

Cabe recordar que mientras disfrutaba de sus vacaciones en Marbella, Rashford atendió a los 'youtbers' 'Xbuyer' y 'EriCruz'. Con ellos pasó varias horas y sentados en el jardín, en una amena charla, el jugador confesó que le gustaría jugar en un equipo como el Barça y más concretamente, con un jugador como Lamine.

Un acomodo idóneo

Para Rashford, es fundamental encontrar acomodo en un equipo que se ajuste a sus características: vive momentos complicados en el United y necesita rodaje, si quiere apurar sus opciones de estar en el Mundial 2026 con su selección.

El Barça, por su parte, busca un refuerzo para su delantera: un jugador que pueda dar descanso a Raphinha o Lamine, pero que no les discuta la titularidad en cada partido. Rashford podría cumplir ese perfil: solo falta que la operación siga avanzando, aunque no será inminente. El tiempo, eso sí, corre a favor del Barça.