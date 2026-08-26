La 'fórmula anti Lamine' preocupa al Athletic

El nuevo entrenador del Athletic, Edin Terzic, tiene una gran preocupación para el partido de este jueves ante el Barça. La expulsión de Yuri Berchiche contra el Sevilla fue un grave contratiempo en el partido frente a los hispalenses, con derrota por 1-3, y con la consecuencia inmediata de que se perderá el duelo contra el conjunto blaugrana en el Spotify Camp Nou.

Aunque el programa 'Tiempo de revisión', impulsado por la Federacion Española, consideró que Yuri no debería haber sido expulsado, la realidad indica que no podrá jugar y no será, por tanto, el marcador en el lateral izquierdo de Lamine Yamal.

Yuri Berchiche fue expulsado en el partido ante el Sevilla / AFP7 vía Europa Press

Terzic tiene dos opciones. Adama o el fichaje del Girondins de Burdeos, Johaneko. Dos futbolistas sin la experiencia de Yuri, por lo que el resto del equipo deberá estar muy atento a las coberturas del resto de sus compañeros.

Los campeones del mundo

En este sentido, Ayméric Laporte apunta al once titular después de haber participado solo en la segunda parte frente al Sevilla, igual que Nico Williams. Los campeones del mundo se quedaron de entrada en el banquillo para no acumular carga de minutos. El único campeón del mundo titular fue Unai Simón bajo palos.

Por su parte, Nico Williams saldrá en el perfil izquierdo buscando las cosquillas a Eric Garcia. Berenguer fue el titular en el estreno liguero, pero Nico ya está preparado para volver a jugar de inicio. En el Mundial tuvo problemas físicos, de los que se recuperó durante la competición, y dio la asistencia de cabeza al gol de Ferran Torres ante Argentina.

Laporte, con el título de campeón del mundo, en San Mamés / LUIS TEJIDO / EFE

Del resto de la alineación, Yeray será el acompañante de Laporte, con Areso y Hugo Rincón disputándose el puesto en el carril diestro.

En cuanto al centro del campo, Canales y Gerenabarrena funcionaron bien en el doble pivote por lo que pueden continuar ante el Barça, con una línea de tres por delante con Iñaki Williams y Nico Williams en los extremos. Sancet estaría en la media punta, mientras que Guruzeta estará como delantero centro.

El Athletic llega con la intención de puntuar después del accidentado estreno liguero, con un duro inicio de calendario, con la visita a Balaídos del domingo y el siguiente encuentro ante el Atlético de Madrid en San Mamés.