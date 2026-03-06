Font responde a Laporta: "El que tiene que disculparse es él por haber ido de la mano con Florentino"

Víctor Font explicó en el "primer día de apasionante campaña electoral" su "ambicioso, pero realista" programa económico para los comicios del próximo 15 de marzo. El líder de 'Nosaltres', acompañado por uno de los hombres fuertes de su candidatura, Jaume Guardiola, e Iñaki Ecenarro, presentó detalladamente, "pero sin 'PowerPoints'", un plan para "poder facturar 1.650 millones de euros en el último año del próximo mandato" en un acto en el que respondió a las acusaciones de Joan Laporta de "convertirse en portavoz de la caverna madridista".

"Cuántos nervios... Lo que desprestigia al club es la comisión a un amigo como Darren Dein, el contrato de patrocinio con ZKP, la adjudicación de las obras del Spotify Camp Nou a Limak, todo lo relacionado con New Era Visionary Group... Lo que desprestigia al Barça es repartir carnés de barcelonismo y menospreciar a socios a los que nos brillan los ojos cuando pensamos en el cambio", opinó. "El que tiene que pedir disculpas es el expresidente, por haber ido de la mano con Florentino Pérez y su mano derecha, Anas Laghrari, por las palancas que nos han salvado. Cuando hablamos de defender al Barça se trata de defenderlo de verdad", añadió.

Víctor Font aseguró que él no tiene "que rectificar nada" sobre el 'caso Negreira' ni la denuncia a Joan Laporta del socio ante la Audiencia Nacional porque "todas estas cuestiones que judicializan a la entidad la perjudican". "Los principales afectados por todo esto somos nosotros. Estoy contentísimo de que la denuncie no siga adelante. Estamos aquí para hacer propuestas en constructivo. El Barça es la institución más importante del país. En Madrid da miedo. No pongamos al club en medio de 'Fiscalías' y 'Audiencias Nacionales'. Pasemos página. El Barça es imparable cuando estamos juntos. Con Leo Messi también. Aunque el día 15 no pueda votar por correo", apuntó.

"Espero que a partir de ahora haga propuestas, porque de momento no ha hecho ninguna. Nosotros seguiremos explicando nuestro proyecto. El cambio ha llegado, hay partido", dijo antes de criticar la importancia de la figura de Alejandro Echevarría en la candidatura de Laporta. "No sabemos qué cargo tiene. Es todo muy sorprendente. Cuando ves que la 'Llotja Josep Sunyol' pierde el nombre y que hay una persona con unos valores muy alejados de la institución con tanto poder... Es difícil de entender. El único riesgo que hay es un Barça de los amigos y familiares en el que un excuñado manda más que un presidente. Lo que nosotros pedimos es que en los cargos de responsabilidad estén los mejores profesionales posibles", sentenció al respecto.

El proyecto económico: 1.650 millones de ingresos como meta

Antes de atender a las preguntas de los medios de comunicación, Víctor Font anunció la propuesta económica de 'Nosaltres' para intentar ganar en las urnas a la de Joan Laporta, 'Defensem el Barça'.

"En los últimos cinco años hemos gastado 1.000 millones más de lo que hemos ingresado y lo hemos compensado con venta de patrimonio. No generamos beneficios desde la época de Sandro Rosell y esto es un problema grave que pone en riesgo el modelo de propiedad. Y tiene consecuencias a nivel deportivo: la sección de baloncesto está como está, muchas jugadoras del primer equipo de fútbol femenino acaban contrato este año y un mínimo de tres futbolistas se irán…", empezó denunciando Font.

"Los ingresos del club están al nivel de la época de Bartomeu. Han pasado cinco años y la capacidad del club ha sido volver a donde estábamos. Nuestro plan pasa por incrementar los ingresos de forma considerable y hacer una gestión adecuada de los gastos para poder facturar 1.650 millones de euros en el último año del próximo mandato. Tenemos el potencial de lograrlo", añadió sobre un programa con tres objetivos "críticos": "reforzar el proyecto deportivo para que tal como dijo Johan Cruyff el dinero esté en el campo", "pagar nuestras políticas sociales, que volverán a poner al socio en el centro del club" y "proteger el modelo de propiedad".

El crecimiento, en los negocios audiovisuales y digitales y BLM

Para lograr este crecimiento en los ingresos ordinarios, Font y Jaume Guardiola destacaron que el margen de desarrollo principal reside en "dos negocios que en los últimos cinco años no han generado ni un euro porque nos vendimos la mitad de ellos a cuatro amigos: el audiovisual y el digital". "Hay una vía de crecimiento importante y nosotros creemos que podemos lograr unos 100 millones de ingresos", consideró.

El candidato a las elecciones del Barça no ve posibilidad de mejora con los derechos de televisión porque "es una cuestión colectivizada con el resto de clubes", pero sí con BLM y el Spotify Camp Nou. "Hemos perdido la oportunidad de hacerlo crecer más. Facturar 150 millones, con más de 400 millones de seguidores, es muy poco. Nosotros queremos alcanzar los 360 millones a final de mandato", prometió sobre el 'merchandising'; "con el estadio tenemos que ser capaces de impulsar su rendimiento sin que ello signifique, como ahora, que los socios pagan las consecuencias".