Font: "No es posible fichar a Haaland a corto plazo"

SPORT informó en exclusiva este miércoles que la dirección deportiva de Víctor Font se reunió en Madrid con el Manchester City, en el hotel de concentración previo al duelo de Champions. Carles Planchart y Xavier Aguilar, miembros de 'Nosaltres', mantuvieron reuniones en el interior del Four Seasons con el CEO del club inglés, Ferran Soriano, y con su director deportivo, Hugo Viana, con un nombre sobre la mesa: Erling Haaland.

Según fuentes consultadas, uno de los objetivos de las reuniones es conseguir una opción de compra preferente para el Barça si llega el día en el que Haaland y el City deciden separar sus caminos. El delantero noruego es desde hace tiempo uno de los grandes objetivos deportivos vinculados al club azulgrana y su nombre sigue apareciendo en los planes a largo plazo, aunque el noruego renovó recientemente con el Manchester City con un contrato de larga duración que se extiende hasta 2034.

En declaraciones al 'Què T'hi Jugues' de la 'Ser', Víctor Font ha dado más explicaciones sobre dichos contactos. "Haaland es uno de los mejores delanteros centros del mundo. No es posible ficharle al corto plazo porque renovó el año pasado, pero personalmente estoy convencido que estos contratos tan largos no es posible que se cumplan y es aquí donde debemos estar atentos a la situación de un jugador que le encanta España, que cuando vino aquí hizo declaraciones de lo maravillado que estaba del Camp Nou. El Madrid también lo ha querido, por lo tanto hacer un movimiento que nos proteja a nosotros y nos de esta opción, estoy convencido que puede pasar", explicó.

El candidato a la presidencia del FC Barcelona aseguró que "ha habido y continuará habiendo, sobre todo a partir de lunes, más conversaciones con agentes y clubes" y añadió que "como tendremos una economía que podrá inscribir jugadores, los culés deben saber que en algún momento, Flick podrá tener el mejor 9, o los mejores de Europa". También quiso detallar que "con Haaland no se ha hablado aún, pero tenéis que saber que Haaland considera como un segundo padre a Planchart. Esta es la suerte de construir este tipo de equipos".