Font insinúa corrupción en el fichaje de Vitor Roque por el Barça

En una entrevista en 'RAC1' en la que mostró su versión más contundente contra Joan Laporta, Víctor Font criticó la poca transparencia en el fichaje de Vitor Roque y puso en duda que su incorporación en enero de 2024, hace un año, tuviera que ver con cuestiones deportivas.

"Teníamos a Marc Guiu, no había 'fair play' y fichamos a Vitor Roque. Si veíamos que era el nuevo Ronaldinho, lo entendemos y priorizamos el talento, pero es evidente que Vitor Roque no tiene las características para jugar en el Barça y Deco lo había ofrecido al club cuando era su representante. Johan Cruyff y Mateu Alemany dijeron que no había 'fair play' y no era una prioridad. Lo primero que hizo Deco fue fichar a Vitor Roque nada más llegar", recordó.

Pese a estas duras declaraciones, no quiso criticar, al menos "de momento", la figura de Deco. "Para valorarlo hay que esperar como evoluciona el equipo. Si fichamos buenos jugadores, lo celebraré. Hay que poner las notas a final de temporada. Con Laporta, también. Eso sí, si vemos situaciones que nos preocupan hechos concretos o del relato oficial, tenemos que exigir que se nos diga la verdad", sentenció.

Dudas con Darren Dein

Font también se mostró muy preocupado con el asunto de la comisión a Darren Dein por su mediación en las negociaciones entre el FC Barcelona y Nike. Aseguró que, según su información, la figura del intermediario no fue pactada por ambas entidades como dijo Laporta.

"Nos dicen que Darren Dein fue el mediador porque Nike y el Barça creían que era la mejor solución. A mí no me consta esto. Me consta que Dein fue el intermediario a partir del mes de mayo, cuando las negociaciones estaban avanzadas. ¿Nadie se pregunta por qué se ha ido el vicepresidente Juli Guiu?", dudó.