Font carga contra Laporta: “Las goteras en el Camp Nou son el reflejo de una planificación que hace aguas”

El anuncio del día de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona ha dado el pistoletazo de salida a la carrera hacia la zona noble del Spotify Camp Nou. Aunque la junta directiva de Joan Laporta aún no ha dimitido y, por consiguiente, la campaña no se puede dar por iniciada, los aspirantes al palco blaugrana ya están empezando a presentar sus proyectos a los socios y aficionados culés para intentar llevarse el gato al agua el próximo 15 de marzo.

En este sentido, Víctor Font realizó la semana pasada una rueda de prensa y ya ha efectuado en los últimos días varios encuentros con la masa social barcelonista. Este lunes, en un acto en Figueres con socios del Barça del Empordà, el líder de 'Nosaltres' cargó contra la gestión de las obras del Spotify Camp Nou. "Las goteras que hemos visto este fin de semana son el reflejo de una gestión que hace aguas", denunció sobre las 'cataratas' sufridas en el Estadi el pasado domingo, en los últimos compases del triunfo ante el Real Oviedo.

Font consideró que "la decisión de adjudicar las obras del Camp Nou a Limak, una constructora sin experiencia previa en Europa ni en la construcción de grandes estadios, ha hecho saltar por los aires cualquier planificación rigurosa y condena a los socios a sufrir incomodidades como mínimo hasta 2028". "Solo un club bien gestionado podrá mantener el modelo de propiedad en manos de los socios, y solo un club bien gestionado podrá sostener los resultados deportivos a largo plazo", añadió.

El precandidato a las elecciones del Barça criticó también las promesas incumplidas de Laporta con los tempos de la reforma: "Nos prometieron que el estadio estaría listo en noviembre de 2024, y ahora sabemos que no tendremos la capacidad máxima hasta diciembre de 2027 o incluso más allá".

Por otra parte, Carles Ordiales, miembro de 'Nosaltres' y líder de 'Seguiment FCB', defendió a los aficionados del Barça, pues "se les obliga a pagar precios prohibitivos para asistir a un estadio que no reúne las condiciones mínimas de comodidad". Gemma Amat, hija del impulsor de La Masia Jaume Amat, finalizó el acto asegurando que "el Barça es demasiado grande para depender de las decisiones y la intuición de una sola persona".