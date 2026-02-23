Víctor Font carga contra Laporta tras la denuncia: "Ha habido un engaño permanente al socio"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, reaccionó con dureza a la información publicada por El Periódico sobre la denuncia presentada por un socio ante la Audiencia Nacional contra el expresidente azulgrana y aspirante a la reelección, Joan Laporta, por presuntos delitos como blanqueo de capitales y supuesto cobro de comisiones indebidas.

En declaraciones a El matí de Catalunya Ràdio, Font aseguró que en el entorno del club “llevamos días de mucha rumorología en este sentido”, y admitió que, aunque las sospechas eran conocidas por muchos socios, le sorprendió que finalmente se formalizara una denuncia. “Sí, me ha sorprendido, pero todos los hechos que aparecen son hechos que llevamos años denunciando. Son indicios tan palpables de que hay cosas extrañas que exigimos transparencia absoluta”, afirmó.

El empresario fue especialmente crítico con los mecanismos de control internos del club. “El expresidente ha hablado incluso de mecanismos de control que dice que funcionan… ¿un compliance? El compliance es exsocio del presidente y me insultaba a mí en la última campaña electoral”, denunció. A su juicio, existe “una estructura que hace ver que el club está bien protegido, blindado, y que los socios podemos estar tranquilos, pero desgraciadamente desde hace décadas no es el caso”.

Falta de transparencia

Font enmarcó la situación actual en una larga lista de escándalos que, según él, evidencian una falta estructural de transparencia: “Por eso tenemos casos como Negreiras, Bartogates, los casos de Neymar que acabaron con una denuncia y una sentencia contra el club… y todos estos casos de ahora. Es evidentísimo que ha habido un engaño permanente al socio y esto es con lo que tenemos que acabar”.

El precandidato también cargó contra la política de confidencialidad de la actual junta: “Esconderse detrás de contratos de confidencialidad y poner los niveles de transparencia donde los pone el club es inaceptable”.

En uno de los pasajes más duros de su intervención, Font cuestionó la presentación de un socio estratégico en el ámbito de las telecomunicaciones. “Lo primero que haría yo es decir la verdad. Antes de ser transparente tienes que decir la verdad. No puedes anunciar que el partner estratégico de telecomunicaciones del club es un líder mundial cuando en realidad es una empresa de recién creación en un coworking en el emirato más opaco de los Emiratos Árabes Unidos”, afirmó. Añadió que la compañía estaría vinculada a personas con problemas judiciales en Moldavia y a un administrador en España condenado por la justicia andorrana por falsificación de forfaits. “Esto parece un chiste”, sentenció.

Font también puso en duda la solvencia de esa empresa para gestionar asientos VIP y afrontar pagos millonarios. “Una empresa que no ha facturado nada en toda su historia tiene capacidad de pagar 70 millones. Primero, no puedes engañar; y después, si te enganchan, tienes que ser absolutamente transparente”, sostuvo. En esa línea, recordó el caso del proveedor ISL, que, según él, “puso en el bolsillo de los directivos 350.000 euros para pagar gastos de los avales”.

Respecto a las infraestructuras, citó el caso de Limak y las obras del estadio. “La SER demostró que era la empresa con peor calificación de todas las que se presentaban. La contratamos porque tenía que ser la más rápida y hace más de un año que tendríamos que haber vuelto con 60.000 espectadores”, criticó. Y añadió: “Ahora los socios vamos al estadio y estamos preocupados porque parece un Camp Nou low cost con asientos estrechos”.

La situación económica

Finalmente, Font tachó de “oportunista” la publicación de un libro bajo el lema de que se ha “salvado al Barça” y puso el foco en la situación económica. “La realidad es tozuda: hemos gastado en este mandato 1.000 millones más de los que hemos ingresado. Y eso lo dicen las auditorías. La deuda ha pasado de los 1.000 millones que dejó Bartomeu a los 2.500 actuales, que tendrán que subir mucho más si queremos acabar el Espai Barça y el nuevo Palau”, concluyó.