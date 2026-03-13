Font: “El Barça está liderado con poca honestidad”

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font finalizó su campaña electoral con un acto celebrado en su sede y acompañado de unas 200 personas. "A partir del lunes, los socios y socias que lleváis décadas escuchando que el Barça es de todos, eso comenzará a cambiar. Esta institución se gobernará por sus socios y socias como entidad principal. Seremos la envidia del mundo, donde el sentimiento de pertenencia y el ‘més que un club’ será una realidad, una realidad tozuda”, dijo ante los presentes.

Font empezó recordando que “hace 3 semanas abríamos la sede y empezábamos una precampaña cuando había gente que nos decía que no entendía por qué hacíamos el esfuerzo, que no entendían por qué queríamos participar en estas elecciones... Nos querían hacer creer que no había partido tal y como se han fijado las elecciones, en medio de la temporada y la competición, negando la participación a muchos socios que no podrán votar ni por correo ni por voto electrónico”.

El líder de 'Nosaltres' remarcó que "la causa que defendemos, que lo hacemos todos los que estamos aquí y miles de barcelonistas que no están aquí pero vendrán a votar el domingo, es una causa que es tozuda, que trasciende nombres, personas concretas, por un Barça más justo, honesto y más transparente. Que tiene un movimiento peñístico fuerte, con una grada de animación potente, con abonados que son respetados. Una causa que es una causa de país, que está representada por la mejor institución del mundo".

En su último discurso antes de poner punto y final a su segunda campaña electoral como candidato a presidir el FC Barcelona quiso recordar que "hemos demostrado que hay una mayoría social que quiere un Barça diferente y mejor. Que cuando trabajas y tienes propuestas que ilusionan a la gente, la gente abre los ojos". También, calificó a Joan Laporta de "expresidente que miente, que quiere dividir" y que delante se encontrará "a gente luchando por el Barça de su gente".

La movilización, clave para el domingo

Por último, Víctor Font hizo un llamamiento a todas las socias y socios para que el domingo vaya a ejercer su derecho a voto en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, asegurando que la clave es que hay una movilización del barcelonismo en las urnas.

“Queda poco. Pero esta realidad no es una realidad que se haya consolidado. Hasta el domingo, hasta que las urnas dicten sentencia, no podemos pararnos. La clave para el domingo es la movilización. La realidad social del club es tozuda y hoy hay una mayoría social que quiere el Barça que nosotros defendemos. Por tanto, cada uno de nosotros no solo vamos a votar, sino que movilizamos a todo nuestro entorno. Todo el mundo tiene que ir a votar. Todos ellos, a partir del lunes, verán que el Barça vuelve a ser la mejor institución del mundo. La ola del cambio ha llegado y es imparable”, zanjó antes de que diese comienzo la jornada de reflexión.