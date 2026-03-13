Font aprieta a un Laporta más defensivo en el debate de las elecciones al Barça

Joan Laporta y Víctor Font coincidieron ayer por la noche por primera vez en un plató televisivo desde que arrancó la precampaña electoral. Fue el de TV3 y, como recordó uno de los conductores del debate, Francesc Garriga, hacía un cuarto de siglo que no ocurría. Concretamente, desde que en 2000 Joan Gaspart y Lluís Bassat se enfrentaron en unas elecciones que acabó ganando quien hoy sigue muy presente en el día a día del club y ha dado su apoyo explícito a Laporta.

Al ataque

Las hostilidades arrancaron pronto, sin tiempo para tantear el terreno. Tan cierto es que era la primera vez en un plató como que llevaban muchos días atacándose el uno al otro a diario, así que fueron al grano que había, o esa era la sensación, prisa. “Font es un tecnócrata detrás de un ordenador que tiene el apoyo de Bartomeu, no podemos permitir que vuelvan a destruir el club”, empezó Laporta. “Estabilidad es poder inscribir jugadores”, respondió el candidato.

En el fondo, se escuchaban menos de lo que tocaba porque ya se lo han dicho todo, directa e indirectamente. Son muchos días citándose el uno al otro y ambos habían decidido hablar de su libro. El ex presidente presumió de Flick y de Deco, de haber “salvado al Barça”, de haber “saneado el club”, del Camp Nou... Por su parte, el candidato expuso que con él el pase de temporada tendrá descuentos de hasta el 70% si el socio acude al estadio con fidelidad y que habrá nuevo Palau para las secciones.

Tensión con Deco

La primera gran enganchada la provocó el nombre de Deco. Laporta defendió su labor atribuyéndole gran parte del mérito deportivo del equipo que dirige Hansi Flick, el único capaz de lograr unanimidad en el elogio, todo lo contrario que el actual director deportivo, del que Font dijo que “cuando era agente de jugadores, vino al club y ofreció a un jugador, Tigrinho. Cuando le dijeron que no, lo primero que hizo cuando llegó al club fue ficharlo. ¿Por qué?”.

También aseguró que “Deco está en el club porque es socio y amigo de Alejandro Echevarría, una persona de ideología franquista que es quien manda en el club. Y relevó a dos personas que estaban haciendo un trabajo magnífico, Jordi Cruyff y Mateu Alemany.

¿Quién es Alejandro Echevarría y qué papel juega en el Barça? / SPORT

Laporta defendió a su ejecutivo atacando a Albert Puig, ex director del fútbol formativo y parte de la estructura deportiva de Font, al que acusó de que “lo mejor que ha hecho es escribir un libro explicando lo bien que lo ha hecho en el fútbol base”. El líder de ‘Nosaltres’ se quejó del “menosprecio” al trabajo de “grandes profesionales que han demostrado su experiencia a lo largo de sus trayectorias”.

Y contraatacó acusando a Deco de haber hecho solo tres fichajes: “Tigrinho, Joan Garcia y Dani Olmo, todos los otros son fruto de Xavi Hernández, Koeman, Mateu Alemany y Jordi Cruyff. ¿Qué ha hecho Deco? Ser socio y amigo de Alejandro Echevarría”. Laporta pidió respeto para el trabajo de la comisión deportiva y también para quienes forman su círculo más cercano en el club, Enric Masip, el propio Echevarría, Manana Giorgadze y Jordi Finestres.

¿Y la deuda qué?

Superado el tema deportivo, entrelazado con ataques varios, nombres propios y recetas propias, más o menos llegó el momento de hablar del dinero. Víctor Font lo tuvo claro: “Durante los últimos cinco años de mandato, esta junta ha perdido 1.000 millones de euros. ¿Y cómo lo han tapado? Malvendiendo patrimonio e ingresos futuros. Hay que generar de una vez por todas beneficios”.

Laporta respondió asegurando que “la deuda de 1.500 millones de euros se devuelve solo con los ingresos adicionales del Camp Nou”. La réplica fue que los 1.500 millones “no servirán ni para acabar el campo”. El contrato con Nike y la comisión de Darren Dein fue, de nuevo, uno de los temas tratados durante un cara a cara en el que lo económico tuvo algo de peso, pero no fue lo más destacado ni lo más relevante.

El socio, en el centro

Laporta y Font pudieron preguntarse el uno al otro y ahí el socio apareció con fuerza, sobre todo cuando el aspirante le pidió al ex presidente “¿qué le diría a una familia que para ir al Barça-Sevilla debe gastarse 636 euros?”. Y añadió que Laporta, pese a felicitarse por la “fiesta de la democracia, no ha habilitado el voto por correo ni el electrónico y ha puesto precios imposibles”. No le gustó demasiado a Laporta que Font sacara el tema de la Grada d’animació: “¿Cómo quieres que hoy en día esta gente confíe en alguien que no cumple su palabra y que quiere solucionar el tema porque hay elecciones?”.

Laporta respondió que “las conversaciones van por buen camino y ya ha habido una prueba piloto. La Grada d’animació está concebida para 1.200 personas, lo de las 5.000 personas de Font es imposible, no es realista. Y 1.200 personas no es cierto que no puedan competir contra una grada rival más amplia como dicta la UEFA porque nosotros tenemos a todo el estadio”, se defendió.

Igualdad máxima

Los responsables de moderar el debate entre los dos candidatos a la presidencia del Barça estuvieron durante el cara a cara contabilizando el tiempo en el que cada uno de ellos tuvo el turno de palabra. Y el resultado final permite asegurar que los grandes triunfadores fueron Francesc Garriga y Maria Fernàndez, que fueron capaces de equilibrar la presencia de ambos.

Noticias relacionadas

Fue tan parejo que Laporta acabó hablando 29 minutos y quince segundos, mientras que Font lo hizo durante 29 minutos y 31 segundos. El porcentaje, por lo tanto, fue del 49,8% y del 50,2%. La igualdad, aquí, fue absoluta.