El foco de preocupación del parón en el Barça

El área deportiva del FC Barcelona ya vislumbraba este parón de selecciones con un temor importante. Una ventana internacional en medio de un calendario tan cargado y con viajes tan comprometidos no generaba, precisamente, tranquilidad en el seno de la entidad catalana. Tampoco para Hansi Flick, que, por un lado, celebraba un descanso para cargar pilas y 'oxigenar' un poco el grupo, pero, por otro, dejaba cierto miedo con apenas un mes y medio por delante tan solo para jugarse el todo por el todo.

Lógicamente, los servicios médicos eran conscientes de que cualquier contratiempo muscular a estas alturas podía (puede) ser sinónimo de perderse lo que resta de temporada. Y eso es lo que ha pasado con Raphinha. Rotura muscular en un amistoso con Brasil y cinco semanas KO. Es decir, prácticamente adiós a lo que queda de curso y solo podría llegar, quizás, a una hipotética vuelta de semifinales de Champions.

Temor

Como contamos en SPORT, en las altas esferas de la entidad catalana ha caído como una patada esta noticia con Raphinha. Tras una temporada en la que ya había sufrido varios percances musculares, este viaje maratoniano, con acumulación de 'jet lag', para una 'tournée' de partidos amistosos y encima jugando como titular es muy difícil de entender.

El club se ha sentido indefenso ante la FIFA por permitir que se puedan jugar estos encuentros no oficiales ni clasificatorios que implican desplazamientos tan importantes con la consiguiente fatiga, jet lag, etcétera. Raphinha es un futbolista importantísimo, una de las almas del Barça de Flick. No le ven ningún sentido a exponer a los futbolistas a un desplazamiento y a un 'tute' de este calibre en el contexto actual. A falta de dos meses para que termine la temporada de clubes y dos y medio para el Mundial.

Raphinha Dias, delantero del FC Barcelona / Europa Press

Más allá de Raphinha, también preocupa el caso de Joao Cancelo, que ha acudido a tierras americanas también con la selección portuguesa para disputar dos amistosos. El primero, ante México, lo 'salvó'. Pero aún queda otro en Estados Unidos. El hecho de que los dos laterales titulares en el primer tramo de temporada como Jules Koundé y Balde estén aún rematando su recuperación aún genera más 'dependencia' el luso.

Robert Lewandowski celebra su gol con Polonia en el partido de clasificación para el Mundial ante Albania / Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire/dpa

También, lógicamente, preocupa un Robert Lewandowski con dos partidos de máxima exigencia y con muchísimo en juego. Nada más y nada menos que un billete para la Copa del Mundo. El martes disputará una 'final' ante la Sueca de Bardghji. Con el estrés competitivo y el desgaste que eso implica a apenas unos días de un duelo liguero clave ante el Atlético y a las puertas de la eliminatoria de cuartos de Champions.

El caso de Lamine

Menos kilómetros y sin nada en juego el resto. Pero sí con cierta inquietud en el caso de Lamine Yamal o Pedri por la dependencia que hay de ellos y por su recorrido a nivel de lesiones musculares este curso. Igual que con Olmo. En el caso de Lamine, como hemos informado en SPORT, la selección transmite tranquilidad. Jugó 60' el otro día y la idea es dosificarle. No hay que olvidar la pubalgia que arrastró en el primer tramo del curso.