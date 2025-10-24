Florentino y Laporta jugarán su particular Clásico

Un Real Madrid-Barça no es solo un partido de fútbol, es mucho más. Las derivadas del enfrentamiento entre los dos gigantes de LaLiga obliga a un análisis que va más allá del terreno de juego y del resultado final tras noventa minutos. Así suele ser siempre, pero algunos llegan envueltos de especiales circuinstancias que suman interés al duelo entre los jugadores de ambos equipos. El del domingo, sin duda, es uno de ellos y el foco, en este caso, también estará puesto en el palco del Bernabéu, donde Florentino Pérez y Joan Laporta se reencontrarán en un momento tenso entre ambos clubs.

Florentino, Bernd Reichart y Joan Laporta, en una imagen de archivo / MARISCAL / EFE

Los temas pendientes entre ambas entidades, que quiere decir lo mismo que entre ambos presidentes, son tantos y con posturas tan distintas que, desde días antes incluso de que el balón empiece a rodar, el Clásico ya ha empezado a caldearse. Sobre todo en lo que respecta a la zona noble. La cancelación del partido previsto entre Villarreal y Barça en Miami es lo más reciente, pero ahí sigue coleando el asunto de los pagos a Negreira, como también el adiós por la puerta de atrás de los blaugrana a la Superliga, abrazándose a los postulados de Ceferin y Al-Khelaifi.

Deportes. El presidente del Barça, Joan Laporta, del PSG, Nasser Al Khelaifi y el máximo dirigente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en el palco del estadio Lluis Companys antes de empezar el partido de la fase de clasificación de la liga de campeones entre el FC Barcelona y el PSG en Montjüic. / JORDI COTRINA

Florentino Pérez, desde la llegada de Laporta en 2021, ha sido actor indirecto pero influyente de forma decisiva en varios asuntos que requerían soluciones alrededor del mandato, como por ejemplo el adiós de Messi o la financiación. Todo ello hizo que, pese a la rivalidad deportiva, los intereses conjuntos cogieran fuerza a la hora de estrechar lazos. De ahí que ambos clubs se mantuvieran durante mucho tiempo como los únicos defensores de la Superliga, promovida, sobre todo, por el mandatario blanco.

De Negreira al adiós a la Superliga

Pero los tiempos cambian, las cosas parece que empiezan a dirigirse hacia escenarios más favorables para el conjunto blaugrana y su presidente, Joan Laporta, ha dado un volantazo a su hoja de ruta, que va ahora en una dirección opuesta a la del Real Madrid. El adiós a la utópica nueva competición continental es, seguramente, el mejor ejemplo de ello, lo que ha acabado de distanciar a los dos dirigentes, pero la realidad es que, desde el Bernabéu, los movimientos que invitaban a promover esa distancia han sido también importantes.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en una foto de archivo / EFE

Florentino ordenó a su club presentarse como acusación particular en el 'caso Negreira', algo que no gustó nada en el Barça. Sin embargo, Joan Laporta mantuvo la compostura hasta poder devolverle la jugada a su homónimo madridista. Tanto es así que en Barcelona se dio el visto bueno al proyecto de Javier Tebas para jugar un partido de Liga en Miami. La relación entre el jefe de la patronal y el club blaugrana merecería otro estudio sociológico o incluso empresarial para entender las idas y venidas entre ambos.

Las idas y venidas de Laporta y Tebas

Laporta, necesitado de una sensibilidad especial por parte de LaLiga respecto al Fair Play, no dudó en aceptar (los intereses económicos no son menores) jugar en Estados Unidos ante el Villarreal. Este compromiso, ya se verá si puntual o estructural, se convirtió en una ocasión perfecta para que Florentino devolviera al presidente del Barça lo que consideró una traición con la Superliga. A partir de ahí, trabajó para lograr su cancelación. En el fondo, al Barça, que ni siquiera presupuestó los ingresos de este partido en el ejercicio 25-26, no le ha hecho ni cosquillas.

Sin embargo, esta guerra silenciosa ha provocado cierta tensión entre ambos clubs y, sobre todo, un distanciamiento enorme entre Florentino Pérez y Joan Laporta, que este domingo coincidirán en el Santiago Bernabéu por la disputa del Clásico. Será interesante ver la interacción entre quienes, hasta no hace tanto, mantenían una relación más que cordial y ahora han visto cómo los intereses de los respectivos clubs a los que representan vuelven a ser contrarios.