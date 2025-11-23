Florentino estalla contra el Barça por el ‘caso Negreira’ y el partido en Miami

Se celebra esta mañana la Asamblea del Real Madrid y Florentino Pérez, presidente del club blanco, ha realizado un largo discurso en el que ha aprovechado para criticar con dureza al Barça por aspectos como el partido de Miami, el 'caso Negreira' y las inscripciones de jugadores. En sus palabras, se ha acordado también de Javier Tebas, presidente de LaLiga y del estamento arbitral.

"Últimamente, he escuchado que el Real Madrid está contra todo y no es verdad. Solo nos oponemos a lo que no es normal ni ético. Son muchas las cosas que no son normales. No es normal ni es legal que se pretenda impedir que los clubes organicen sus propios torneos. No es normal que los ejecutivos de la UEFA pretendan dirigir nuestros destinos. Tampoco es normal que nos veamos obligados a disputar formatos de UEFA que perjudican el espectáculo y a los aficionados, pero los ejecutivos se deben a sus votantes, las federaciones que los componen, por eso tenemos que jugar partidos en Asia", ha explicado el presidente del Real Madrid por el contencioso que mantiene con la UEFA por la Superliga.

Y ha seguido refiriéndose al partido de Miami que debían disputar el Barça y el Villarreal el próximo 20 de diciembre y que se anuló por las presiones y denuncias recibidas por parte del Real Madrid. "No es normal que el presidente de LaLiga y el de la RFEF promuevan un partido que adultera la Liga. No es normal que apoyen que el Barcelona tuviera un partido menos fuera de casa ni que el Villarreal y ellos tuvieran acceso a unos ingresos que no se explicaron en ningún momento. No le parece normal ni a su capitán, Frenkie De Jong. Y tenemos que escuchar a Tebas comparándolo con el partido de la NFL. La propuesta de Miami no es más que otra iniciativa fallida del presidente de LaLiga".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

La relación entre Tebas y Florentino es más que mala. Por ello, el presidente del Real Madrid ha seguido con sus críticas al partido de Miami. "Qué lejos queda ese momento en el que Tebas entró a LaLiga y se bajó el sueldo en 2013. Resulta que ahora ha multiplicado por 10 su sueldo, a costa de los clubes que tienen que vender jugadores para poder sobrevivir. El partido de Miami es otro ejemplo perfecto de lo que ocurre en España. Muchos estaban en contra, sean jugadores, clubes o entrenadores. Todos se mostraron contrarios, hasta los propios jugadores del Barcelona participaron en las protestas contra el partido, hasta su capitán De Jong lo dijo. Ni un solo club denunció la situación ante el CSD, solo el Real Madrid. Nosotros si tenemos la fortaleza institucional para hacer frente a estas situaciones".

Y ha advertido que el asunto no está acabado: "El asunto no está zanjado. El presidente de LaLiga y el de la RFEF han promovido un partido irregular que a nuestro juicio habría adulterado la competición. Tebas tendrá que rendir cuentas y asumir su responsabilidad".

Negreira y los árbitros

Florentino no se ha detenido con Miami y se ha vuelto a acordar del 'caso Negreira' cuando se ha referido a los árbitros. "Es una vergüenza para el fútbol español que de los 35 árbitros seleccionados para el Mundial de Clubes, FIFA no seleccionara a ningún árbitro español. No es normal que el FC Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 28 millones de euros durante al menos ocho años. Cualquiera que sea el motivo, no es normal. Tenía funciones clave en el sistema arbitral, incluyendo comunicar ascensos y descensos. Un periodo que coincide, casualmente, con el periodo más exitoso del FC Barcelona en nuestro país", ha dicho el presidente del Real Madrid queriendo manchar la mejor época futbolística del Barça.

"Todo el mundo sabe lo que pasó, pero el Madrid fue el único que se personó. No es normal que cuatro presidentes del Barcelona hayan mantenido un sistema en el que se paga al vicepresidente de los árbitros. El caso Negreira debería haber provocado un cambio en las instituciones. Solo se han dado cambios cosméticos para disimular Fran Soto ha pedido que se pase página y que olvidemos el Caso Negreira, pero quién lo va a olvidar. Quedará para siempre", ha continuado Florentino ante los aplausos de sus incondicionales.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. / EFE

Se ha acordado de la final de la Copa del Rey, cuando pidió el cambio de árbitro tras la rueda de prensa de De Burgos Bengoetxea. "Siguen ahí la mayoría de árbitros de la época de Negreira. Cómo es posible que en la previa de la final de la Copa del Rey el árbitro encargado del VAR amenazara en una rueda de prensa al Real Madrid con que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club y que se iba a enterar el Real Madrid... Cómo un árbitro que se comporta así puede ser neutral. Debió haber sido apartado de forma inmediata".

Y se ha sacado una chuleta comparando con el Barça. "Hay múltiples datos estadísticos muy preocupantes. Estaremos de acuerdo en que las expulsiones ocurren con mayor grado de subjetividad. En el siglo XXI, el Madrid acumula un saldo neto de dos expulsiones en Liga. El Barcelona disfruta de un saldo neto de 61 expulsiones. En el mismo periodo, en Champions disfrutan prácticamente del mismo saldo positivo. Bayern y Dortmund tienen prácticamente el mismo saldo y pasa también en Francia o Italia. Los datos hablan por sí solos. Y me he centrado solo en expulsiones como ejemplo, pero son muchas las estadísticas que apuntan en la misma dirección. ¿A alguien le puede parecer normal que haya jugadores del Real Madrid que tengan más Copas de Europa que títulos de Liga? ¿A que no?".

Las inscripciones

Y ha tenido también un recuerdo para las inscripciones del Barça cuando ha hablado de CVC. "Nosotros alzamos la voz en público. La operación con CVC, muchos clubes se arrepienten de haber firmado esa operación. Es una losa para el fútbol español, pero confiamos que será anulada por los tribunales. Ni el Barcelona, ni el Athletic ni el Madrid nos apuntamos a ella y la hemos demandado conjuntamente ante los tribunales. Lo siento pero lo tengo que contar: El Barça se opuso con nosotros dos, pero casualmente abandonó este pleito coincidiendo con la autorización de LaLiga para poder inscribir jugadores en su futuro. A nosotros no se nos puede presionar ni con inscripciones fallidas de jugadores ni con acciones de ningún tipo. Desafortunadamente, no es el caso de la mayoría de los clubes de la vieja Europa. Nosotros queremos ayudar. Muchos viven al día y sufren para inscribir jugadores".