¿Está Florentino Pérez detrás de la negativa del Atlético de vender a Julián Álvarez al Barça?

La negativa absoluta del Atlético de Madrid a negociar con el FC Barcelona por Julián Álvarez plantea numerosos interrogantes. Este jueves, el Consejo de Administración rojiblanco hizo público su respaldo “de forma unánime” a la decisión de no vender al argentino al club azulgrana y sostuvo que “ni ha existido ni va a existir ninguna negociación” con el Barça, al que acusa de no haber actuado de forma “ética y profesional”.

La situación adquiere una dimensión especial desde que Apollo Sports Capital se convirtió el pasado 12 de marzo en accionista mayoritario del Atlético. Apollo no es un actor desconocido para Florentino Pérez. Muy al contrario, existen relaciones empresariales y financieras perfectamente documentadas entre el gigante estadounidense, ACS y el propio Real Madrid.

Eso no permite afirmar que Florentino esté detrás de la decisión del Atlético. No existe ninguna prueba pública de una llamada, una instrucción o un pacto en ese sentido. Pero los antecedentes permiten formular una pregunta que resulta inevitable para el barcelonismo.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. / EFE

Apollo y ACS: socios al 50%

El vínculo más importante se remonta a 2014. El 17 de diciembre de aquel año, Leighton, compañía integrada entonces en el perímetro empresarial de Hochtief y ACS, vendió el 50% de su división de servicios a fondos gestionados por Apollo Global Management.

Las cuentas anuales de ACS son explícitas: Leighton vendió el 50% y estableció con Apollo un acuerdo de negocio conjunto. La documentación de la propia compañía australiana calificó la operación como una “50:50 investment partnership”.

No fue, por tanto, una relación puntual entre cliente y financiador. Durante años, empresas pertenecientes al grupo presidido por Florentino Pérez y fondos de Apollo fueron socios empresariales al mismo nivel en un negocio que posteriormente quedó integrado en Ventia, uno de los grandes operadores australianos de servicios e infraestructuras. Todavía en 2021, CIMIC, filial de ACS, gestionaba Ventia junto a Apollo.

Queda claro que Apollo y el grupo empresarial de Florentino se conocen y han compartido importantes intereses económicos.

Apollo también financió el Bernabéu

Existe otro punto de contacto, esta vez directamente con el Real Madrid.

En diciembre de 2021, el club blanco cerró una financiación adicional de 225 millones de euros destinada a las obras del Santiago Bernabéu. Según publicó El Confidencial, citando al especializado GlobalCapital, Apollo, MetLife y Northwestern Mutual fueron los principales inversores de aquella operación, estructurada por JP Morgan y Bank of America.

Y ahora Apollo controla el Atlético.

La compañía estadounidense completó el pasado marzo la adquisición de la mayoría del capital rojiblanco. El propio Apollo confirmó oficialmente que Apollo Sports Capital pasaba a ser accionista mayoritario del Atlético, manteniéndose Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo al frente de la gestión.

Además, Apollo designó cinco de los once miembros del nuevo Consejo de Administración. Ese es precisamente el Consejo que ahora respalda de forma unánime el veto a negociar con el Barça.

El comunicado del Real Madrid de la oferta a Julián / real madrid

Los 150 millones que cambiaron el escenario

Y aquí aparece el episodio más controvertido de toda la historia.

El 9 de junio de 2026, el Real Madrid publicó un comunicado oficial absolutamente inusual. El club aseguró que su Junta Directiva había presentado una oferta de 150 millones de euros al Atlético por los derechos federativos de Julián Álvarez y que el conjunto rojiblanco la había rechazado.

Julián era ya entonces uno de los principales objetivos del Barça.

La operación llamó especialmente la atención porque el interés madridista por el argentino desapareció prácticamente después de aquel anuncio. Y la lectura que se realizó desde Barcelona fue muy diferente a la de un simple intento frustrado de fichaje.

Aquel movimiento se interpretó desde el bando azulgrana como una maniobra destinada a elevar el precio que posteriormente tendría que pagar el Barça.

A inicios de junios se filtró una comida que mantuvieron Florentino y Cerezo / x

De la oferta del Madrid al precio fijado por el Atlético

La cronología resulta especialmente llamativa.

Primero, el Real Madrid coloca públicamente los 150 millones sobre la mesa.

Después, esa misma cifra se convierte en la referencia utilizada por el Atlético para permitir una hipotética salida de Julián.

Según informó esta semana la Cadena SER, el club rojiblanco comunicó incluso por escrito al futbolista que, si quería marcharse, debía presentar antes del 20 de junio una oferta de 150 millones de euros.

La coincidencia es evidente.

Lo que no está demostrado es la relación causa-efecto. No puede afirmarse que la oferta del Madrid provocara que el Atlético tasara posteriormente a Julián en 150 millones. Pero sí puede constatarse que la cifra anunciada públicamente por Florentino terminó convertida en el gran precio de referencia de toda la operación.

Desde la perspectiva azulgrana, ahí reside la sospecha: si el Atlético sabía que difícilmente vendería a su gran estrella al Real Madrid y el Madrid no volvió después a intentar su contratación, aquella oferta tuvo como efecto práctico elevar el listón económico al que debía enfrentarse el Barça.

Julián Álvarez falta por segundo día consecutivo al entrenamiento del Atlético de Madrid / efe

Una sucesión de conexiones

Los hechos documentados dibujan, por tanto, una secuencia peculiar.

Apollo y ACS fueron socios empresariales al 50%. Apollo participó después en la financiación del Santiago Bernabéu. Apollo es ahora el accionista mayoritario del Atlético. El nuevo Consejo rojiblanco, con una fuerte presencia de Apollo, respalda unánimemente el veto al Barça. Y, antes de todo ello, el Real Madrid anunció una oferta de 150 millones por Julián que desde Barcelona se interpretó como una posible maniobra para encarecer el fichaje del argentino.

Son hechos que justifican preguntas.

Pero no permiten responder afirmativamente a la principal.

No existe ninguna evidencia pública de que Florentino Pérez haya utilizado su relación con Apollo para impedir que Julián Álvarez fiche por el Barça. Tampoco existe prueba de que Apollo haya tomado la decisión del Atlético pensando en los intereses del Real Madrid.

La relación empresarial existe. La financiación del Bernabéu existió. La oferta de 150 millones existió y fue anunciada oficialmente por el Madrid. La interpretación de que aquella propuesta podía perjudicar económicamente al Barça también apareció desde el primer momento.

Telón de fondo

Muchas coincidencias con un telón de fondo borroso que llevan al Barça a hacerse preguntas sobre si Florentino ha tenido algo que ver con todo este embrollo. Quizás solo son excusas de quien no podrá fichar al jugador o quizás hay algo más que demuestra el enorme poder de Florentino Pérez en diferentes esferas de la sociedad.

En todo caso, el hecho de que el Bará no pueda fichar a Julián debe ser motivo de satisfacción por ver como el Barça no se refuerza tanto como deseaba. Recordemos que Florentino Pérez y Laporta mantienen una mala relación desde la desvinculación del Barça con la Superliga y las denuncias del Madrid por el caso Negreira. Y recordemos también que el Madrid no ganó ningún título en el pasado curso y que el Barça se ha proclamado campeón de las dos últimas ediciones de la Liga.