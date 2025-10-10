"Florentino ya no da miedo"

Florentino Pérez se ha quedado solo al frente de una Superliga que nació muerta porque el presidente del Real Madrid la presentó de forma muy poco hábil y para nada inteligente en un programa nocturno de deportes. Debe verse tan por encima del bien y del mal que está convencido de que cualquier cosa que plantee acabará convirtiéndose en ley. Ha ocurrido a menudo, así que es incluso normal que lo crea.

Florentino Pérez, Bernd Reichart y Joan Laporta, en 2022 / EFE

Todo llega a su fin y, paradójicamente, quien ha dado la última estocada al proyecto es quien se había mantenido a su lado desde el inicio, Joan Laporta. El presidente del Barça ha tardado mucho en saltar del barco, sus razones tendría, pero lo ha acabado haciendo de la forma que más duele, abrazándose a Ceferin y Al-Khelaifi, los grandes enemigos del torneo fallido de Florentino.

"¿Por qué ahora? ¿Por qué así?"

Es evidente que el respeto casi reverencial que el Barça, bajo el actual mandato de Laporta, ha mantenido hacia el presidente blanco ya no existe. Ante una decisión así, escenificada con luz y taquígrafos frente a los focos del fútbol europeo, la pregunta surge de forma natural: "¿Por qué ahora? ¿Por qué así?".

Joan Laporta es recibido por Nasser al Khelaifi a su llegada a la reunión de la EFC, antigua ECA. / Carlos MONFORT

La respuesta llega de alguien que frecuenta el palco presidencial en los partidos del Barça, muy cercano al entorno presidencial. El mensaje es tan corto como contundente y alejado de interpretaciones: “Florentino Pérez ya no da miedo”.