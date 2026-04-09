Flick se indigna y no se corta: "¿Para que está el VAR? No lo entiendo"

Hansi Flick es un entrenador que siempre hace gala del respeto y es uno de los técnicos más elegantes del momento. Al técnico alemán no le gusta hablar de los árbitros pero la actuación sibilina del rumano Kovacs sacó de quicio al 'míster' germano.

La expulsión de Cubarsí, la segunda amarilla perdonada a Koke y el penalti no señalado por manos de Pubill son tres decisiones que han calentado al entrenador alemán que tanto en sus declaraciones en Movistar+ como en sus palabras en rueda de prensa ha hablado muy claro.

Flick se centró especialmente en la acción de Pubill que tras sacar Musso agarró el balón con la mano: "Hay penalti claro y no entiendo que no entre el VAR en esta jugada. Además de penalti era roja. Además el árbitro de VAR era alemán. Gracias Alemania.."

La ironía de Flick estaba más que justificada ante una serie de decisiones perjudiciales para sus intereses: "No me creo que no haya entrado el VAR, es injusto. Supongo que tienen alguna explicación pero he preferido no hablar con el árbitro". Flick fue preguntado en diferentes ocasiones por Kovacs pero finalmente se mordió la lengua y afirmó lo siguiente: "Prefiero no hablar más de los árbitros porque esto nos puede perjudicar".

Flick se indignó como pocas veces / Valentí Enrich

Flick también había dudado del acierto de la expulsión de Cubarsí: "El VAR sí que estuvo muy concentrado en esta jugada"

El preparador blaugrana se mostró convencido de que la eliminatoria no está decidida: "Vamos a ir el martes a luchar y no nos vamos a rendir. Hoy hemos jugado bien pero no hemos tenido suerte, lo hemos dado todo pero esto no se ha acabado".

Sobre el partido Flick observó algún error en defensa aunque quiso remarcar el partido de Lamine y volvió a reivindicar que se proteja más a un jugador de su nivel: "Hoy Lamine como todos está decepcionado pero hoy ha hecho un partido fantástico en ataque y en defensa. Lamine tiene 18 años y le tenemos que apoyar. No hacer tanto ruido si hace esto bien o mal. Va a ser uno de los mejores jugadores de la historia de este pais".

Flick acabó muy enfadado con los árbitros / Valentí Enrich

El discurso de Flick sobre Lamine lo amplió a los jugadores diferentes: "Los árbitros tienen que proteger más a Lamine. Estos son los jugadores que hay que proteger como Vinicius, Mbappé o Pedri y hay demasiados acciones contra ellos. Hoy Lamine ha hecho jugadas increíbles marchándose de cuatro o cinco jugadores"

Sobre el cambio de Pedri Flick explicó que el canario sintió molestias y elogió el nivel de Gavi. Sobre el partido del sábado contra el espanyol, Flick explicó que "veremos como lo gestionamos ya que también es un partido muy importante y lo queremos ganar". Nunca hay que perder la fe en el Barça de Flick, el alemán está convencido que todo es posible si su equipo logra alcanzar su mejor nivel.