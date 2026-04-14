Flick, con el ‘zafarrancho de combate’ para el Metropolitano y varias dudas en el once del Atlético-Barcelona de Champions

La ‘operación remontada’ en el Barça se gesta desde hace días. Desde el mismo momento en el que pitó el amigo Kovacs en la ida en el Spotify Camp Nou, Flick y sus pupilos tienen la mente puesta en lograr lo que sería una gesta épica en un Metropolitano que será una caldera. La animadversión entre Barça y Atlético ha crecido mucho los últimos tiempos y el hecho de disputar dos eliminatorias tan seguidas no ha hecho sino acrecentarlo.

El técnico alemán pensó a medias en el duelo europeo el otro día en el derbi. Una alineación en la que se dejó en el banquillo a algunos teóricos titulares este martes (como Kounde, Cancelo, Rashford o Dani Olmo). Pero en la que no hizo rotar a un Lamine Yamal al que se vio ultramotivado y que llega con la flecha para arriba al feudo rojiblanco.

Pólvora en el banco

Se espera que Hansi salga con una alineación muy ofensiva y en la que, lógicamente, no se deje nada en el tintero. El derbi del otro día añadió algún ‘problema’ a la confección de la alineación. La suplencia de Lewandowski invitó a pensar en el polaco de inicio en la punta de lanza en el Metropolitano. Pero Ferran jugó un partidazo y demostró haber recuperado el olfato perdido. Y eso añade un pequeño dilema.

Lamine y Kounde, en un lance del partido / V. Enrich

En la línea defensiva hay pocas dudas. Jules Kounde saldría de inicio en el carril diestro y con la baja por sanción de Cubarsí la pareja más probable sería la formada por Eric y Gerard Martín. Es posible que Flick, imaginando un partido ante un equipo en bloque bajo, prefiera la salida de balón del de Martorell a la de Araujo.

Cancelo por izquierda

Cancelo le ganaría la partida a Balde por la izquierda. Otro gran interrogante está en la sala de máquinas. Frenkie de Jong jugó apenas cinco minutos en el derbi, así que es posible que no esté listo aún para ser titular. Eso abriría la terna con varias fórmulas en el tintero: Pedri-Gavi-Fermín, Pedri-Fermín-Olmo. O si saliera el neerlandés estaría acompañado por Pedri y previsiblemente Fermín. El onubense no fue titular en la ida. Flick dejó claro en la rueda de prensa que el tulipán está para ser titular (no así Marc Bernal, al que prácticamente descartó).

Pedri, durante el encuentro de UEFA Champions League 2025/26 ante el Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Arriba, el tridente también nos deja incógnitas. Lamine-Rashford-Lewandowski sería, quizás, lo ‘lógico’. Pero no descartemos ni a Olmo de falso ‘9’ ni a Ferran, aunque el valenciano parte por detrás y tiene más números de ser revulsivo.