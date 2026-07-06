Flick vuelve al trabajo y toma el mando

El FC Barcelona volverá al trabajo en una semana. Es el 13 de julio el día elegido por el cuerpo técnico para el inicio de la pretemporada con las primeras pruebas médicas. El entrenador del equipo, Hansi Flick, sin embargo, no apurará tanto. Interrumpió sus vacaciones la semana pasada para estar presente el miércoles en la toma de posesión de Joan Laporta de su cargo de presidente, y esta misma semana ya se le espera en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para empezar a planificar entrenamientos con su equipo técnico y tomar algunas decisiones.

Para empezar, junto con el director deportivo, Deco, con el que deberá estar en contacto por vía telefónica, pues el brasileño estará unos días en Estados Unidos siguiendo el Mundial, deberá acabar de definir la pretemporada del primer equipo. Se inicia el 13 de julio y entre el 27 del mismo mes y el 3 de agosto, el grupo se desplazará a Inglaterra para realizar un stage en St. George's Park, las instalaciones de la Federación Inglesa de Fútbol, situadas cerca de Birmingham. No están, sin embargo, definidos todos los amistosos que jugará el Barça antes del inicio de la Liga.

Oficiales son los partidos ante el Europa (24 de julio) en la Ciutat Esportiva a puerta cerrada y el Birmingham (31 de julio) en el St. Andrew's Stadium. También está cerrado un partido contra el Udinese en Italia el 8 de agosto y otro amistoso a jugar a puerta cerrada durante el stage en Inglaterra. Además, el Trofeo Joan Gamper está fijado para el 19 de agosto, aunque el rival no está del todo definido. Flick deberá decidir si su equipo juega algún partido más antes del inicio de la competición y el club acepta alguna de las ofertas que tiene para jugar en Nairobi y Rabat.

Flick comenzará la pretemporada bajo mínimos por la disputa del Mundial. En estos momentos, solo puede contar de inicio con nueve jugadores del primer equipo: Ter Stegen, Szczesny, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casadó, Bernal y Bardghji. A ellos, se unirá Fermín una vez esté totalmente recuperado de la lesión que le apartó de la cita mundialista. Esta fotografía, sin embargo, puede variar antes del día 13 o durante la pretemporada, pues varios de estos futbolistas están en la rampa de salida. Es el caso de Ter Stegen, con casi los dos pies en el Ajax, Casadó, Héctor Fort y Bardghji. Flick ya habló con ellos y podría volverlo a hacer para dejarles claro los planes que tiene para ellos.

Casadó y Roony Bardghji se abrazan tras un gol / Archivo

Paralelamente, el entrenador alemán deberá también acabar de definir el grupo de futbolistas jóvenes que hacen la pretemporada con el primer equipo. Será muy numeroso de inicio, pero no está claro que todos los jóvenes que empiecen a ejercitarse en la Ciutat Esportiva Joan Gamper viajen a Inglaterra. Dependerá del Mundial. Si no hay cambio de planes, los internacionales cuentan con tres semanas de vacaciones desde que acaba su participación en el torneo. Ronald Araujo y Frenkie de Jong, ya eliminados, deberían participar en el stage. Si alguno más cae en la ronda de octavos de final, también podría viajar a Inglaterra.

El entrenador azulgrana deberá también ponerse al día en cuanto a las altas y a las bajas. Ha estado en contacto tanto con Deco como con Laporta, pero ya en Barcelona lo estará más desde su despacho. Fichado Anthony Gordon, hace falta un delantero centro que cubra la ausencia de Robert Lewandowski y el Barça debe atacar definitivamente el fichaje de Julián Álvarez u olvidarse del argentino e ir a por otro jugador. Y Flick quiere que el club avance también en el fichaje de Joao Cancelo tras el buen rendimiento ofrecido por el portugués durante el medio año que ha jugado en el Spotify Camp Nou como cedido.

Además, debe estar al corriente de la operación salida con los nombres ya citados, pues de todo ello puede depender también que alguno de los jóvenes que haga la pretemporada se quede en el primer equipo todo el curso.