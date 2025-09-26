Flick vuelve a señalar a Casadó tras un verano movido en el Barça

El Barça logró una nueva remontada a domicilio tras un espeso inicio de partido. Los blaugrana lograron darle la vuelta al marcador ante el Oviedo recomponiendo su ataque y con una mayor fluidez de juego en el segundo tiempo. Una de las claves, sin duda, fue la entrada de Frenkie de Jong, que salió al campo sustituyendo a Marc Casadó, futbolista que volvió a ser señalado como primer cambio por Hansi Flick. El canterano ya vivió un verano complicado con constantes rumores de una posible salida y mucho debate interno en el club sobre la conveniencia de realizar una buena venta con él. Habrá que ver cómo queda su rol en lo que queda de curso ya que De Jong apunta a titularísimo.

Casadó dio energia al centro del campo ante el Oviedo, pero el Barça no tuvo fluidez en la salida del balón a pesar del inmenso trabajo de Pedri recorriendo todo el campo e intentando dar oxígeno a sus compañeros. El Barça logró desbordar en contadas ocasiones a los asturianos, aunque Casadó sí que estuvo bien y atento en el corte de balón. Pero Flick buscó una marcha más y le acabaó sustiuyendo para que De Jong cogiera la batuta y el cambio del equipo fue sintomático. No es la primera vez que acaba sustituyendo al canterano en el descanso, algo que ya sucedió ante el Levante y que deja claro que no el centrocampista no tiene la confianza del técnico en momentos críticos.

Marc Casadó irrumpió la pasada temporada como una alternativa inesperada en el pivote. El canterano realizó una buena pretemporada y acabó catapultado a la titularidad aprovechando las bajas en el centro del campo. Y es que Flick apostó por Marc Bernal como pivote por delante de la defensa, pero el joven blaugrana tuvo una grave lesión de rodilla en las primeras jornadas de Liga, por lo que Casadó acabó haciéndose amo y señor de la titularidad...hasta el mes de enero en el que Frenkie de Jong lo sentó totalmente en el banquillo.

Esta situación de ostracismo y una inoportuna lesión a finales de temporada abrieron la vía de un posible traspaso en verano. El Barça necesitaba vender para entrar en la regla del 1:1, había ofertas muy importantes encima de la mesa e, internamente, se creía que podía ser la salida más digerible de todas en el centro del campo. En todo caso, Flick no quería bajo ningún concepto que Fermín se fuera del equipo blaugrana y su actitud fue mas tebia con Casadó, aunque finalmente el técnico alemán salió públicamente para defender su continuidad. Flick priorizaba mantener el grupo antes que fichar y así se lo comunicó a la dirección deportiva y la directiva.

En este inicio de temporada, Casadó también ha intentado aprovechar sus oportunidades. El canterano jugó muy poco desde enero del año pasado y deseaba demostrar que tenía un hueco en el once titular. Flick le ha vuelto a dar galones en las rotaciones y las lesiones de Frenkie de Jong y Gavi le dejaban un espacio que, a priori, no iba a tener. Pero sus sustituciones en partidos en los que el Barça ha ido perdiendo dejan claro que su futuro podría seguir los mismos derroteros que el curso anterior.

Flick está dosificando mucho su plantilla esta temporada y Frenkie de Jong llegó tocado del parón de selecciones. Con el holandés no se desea arriesgar lo mínimo, pero ahora ya está bien y es más que probable que enlace ya la titularidad en la gran mayoría de partidos que vienen hasta el parón de noviembre. Es evidente que su estilo da más dinamismo en estos momentos, tal y como sucedió durante la temporada pasada. Y también va a comenzar el factor Marc Bernal: Flick y el Barça tienen claro que debe ser el mediocentro del futuro, pero su grave lesión de rodilla hace que el alemán actúe con cautela.

La idea es que Bernal vaya sumando minutos tal y como hizo Gavi el curso pasado y que, a partir de noviembre, vaya optando incluso a la titularidad en algún encuentro. Por ahora, el canterano no entra en las rotaciones para evitar disgustos, pero su hora se acerca y si todo sale bien, Casadó puede quedar tocado. Sin duda, la culpa del 0-1 en el descanso ante el Oviedo no fue suya, ni mucho menos, pero ser el único cambio al descanso, le deja algo tocado.