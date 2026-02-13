Flick vuelve a señalar a Casadó con su futuro en el Barça en el aire

Hansi Flick tomó una decisión sorprendente ante el Atlético en la que dejaba claro que se había equivocado en su plantemaniento e intentaba dinamizar al equipo tras encajar tres goles en poco más de media hora. El técnico sustituyó a Marc Casadó en el minuto 35 para dar entrada a Lewandowski señalando de nuevo al centrocampista, que salió del terreno de juego con cara de pocos amigos. El canterano volvió a ser el sacrificado y no es la primera vez que sucede en una pauta que se va repitiendo en el tiempo: Casadó ha pagado los platos rotos siempre en partidos fuera de casa y parece no convencer al técnico cuando las cosas van mal dadas. Solo parece fiable para Flick en los encuentros de casa y con todo a favor.

Marc Casadó ha tenido que vivir situaciones extrañas esta temporada. De hecho, el canterano fue susituido al descanso en el campo del Levante y en el del Oviedo, dos de las primeras partes más nefastas del equipo durante la temporada. Ante el Levante, los blaugrana terminaron los primeros 45 minutos con un sorpresivo 2-0 en contra y Gavi salió en sustitución de Casadó. Ese encuentro acabó con remontada por 2-3. Ante el Oviedo, el Barça se fue al descanso perdiendo por 1-0 y Frenkie de Jong sustituyó a Casadó en el 45 en un encuentro que acabó por 1-3.

Las apariciones de Casadó en el once titular han sido mucho más irregulares que el curso pasado y también mantienen la misma tónica. Suele jugar en los partidos de casa, algunos de los más asequibles, y en la Copa. De hecho, no salía en el once fuera del Camp Nou, salvo en la Copa, desde el encuentro ante el Brujas en Champions en el que el Barça acabó empatando por 3-3 en un duelo que acabó muy descontrolado.

Sorprendió la apuesta de Flick por Casadó ante el Atlético. El alemán le dio entrada para ganar piernas en el centro del campo con la previsión de una presión asfixiante de los colchoneros. Y Casadó corrió y peleó, pero acabó diezmado con una tarjeta amarilla y señalado. Y es que los futbolistas del Atlético centraron su presión en él para robar balones, una táctica que les acabó funcionando a las mil maravillas y que acabó con su sustitución para intentar tener más posesión de balón. Esta vez no fue al descanso sino antes, algo que deja una imagen que va a pesar muchísimo mentalmente, ya que Casadó no fue el único que no tuvo su noche en el Metropolitano.

Marc Casadó ya comenzó la temporada entre dudas. No es un secreto que la dirección deportiva apostaba por un traspaso e iban a escuchar ofertas. Finalmente, Hansi Flick decidió que se quedara ante la situación física de Marc Bernal, en plena recuperación de su lesión de rodilla, y de Gavi, que acabó rompiéndose y no regresará hasta el mes de marzo. El futbolista y su entorno son conscientes de los movimientos que hubieron entonces, pero su determinación era y es clara: no desea moverse del Barça.

Otra cosa es lo que puede suceder a partir de ahora, ya que el Barça va a necesitar vender a finales de temporada para reforzar un proyecto que, claramente, necesita retoques. Y las miradas van a volver a centrarse en Marc Casadó. Y aún más tras lo sucedido en el Metropolitano. Internamente, tienen claro que la apuesta en el centro del campo va a ser Marc Bernal -sorprendentemente no tuvo minutos ante el Atlético a pesar de su buen momento de forma- y también se le quiere dar la alternativa a Tommy Marqués, un futbolista que encanta a Hansi Flick y que necesita espacio.