Flick, en vilo por Oriol Romeu

Pasan los días y el Barça continúa sin desatascar el asunto de las salidas. Iñaki Peña, Héctor Fort y Oriol Romeu, por ahora, siguen siendo futbolistas a todos los efectos del FC Barcelona. Y es que los azulgranas están a punto de disputar su segundo encuentro oficial y algunos jugadores siguen sin estar inscritos, algo que no gusta al técnico alemán.

Deco y el departamento financiero del FC Barcelona trabajan para resolver quizás la carpeta más urgente, la del centrocampista de Ulldecona. El futbolista, que no viajó a la gira asiática, sigue entrenando al margen en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Sin ir más lejos, este viernes no ha aparecido junto a sus compañeros en la sesión abierta a los medios de comunicación.

Es un movimiento importante para la entidad en general, pero sobre todo para Hansi Flick. El técnico de Heidelberg quiere contar cuanto antes con Gerard Martín, que todavía no ha podido ser inscrito. Y es consciente de que para que el de Sant Andreu de la Barca esté en Valencia contra el Levante debe solucionarse en las próximas horas el embrollo con Romeu.

GERARD MARTÍN, UN NUEVO COMODÍN

El tarraconense generará el 'fair play' necesario para que el lateral pueda estar en el Ciutat de València este sábado. No es ningún secreto que el entrenador teutón tiene en alta consideración a Gerard. La temporada pasada ya tuvo un papel bastante protagonista dando relevo a Balde y rindiendo de forma notable. Además, de cara a este curso, con la marcha de Iñigo, Flick le ve también como un recurso para el central. De hecho, ya lo ha ubicado en esa demarcación esta pretemporada a un nivel más que aceptable.

Flick, en una imagen en rueda de prensa con el Barça / Dani Barbeito

Martín se quedó fuera para el viaje a Mallorca junto a Bardghji y Szczesny. En el caso de estos dos últimos, Hansi da por hecho que no llegarán al duelo ante el Levante. De ahí que Roony participase ayer en el partido amistoso del filial, donde marcó un gol de penalti, para acumular minutos de competición. Sobre él, Flick comentó en rueda de prensa que “no estará inscrito para este partido y está entrenando mucho y tiene una actitud y mentalidad fantástica y eso nos ayuda a mejorar la calidad global del equipo. Y es de esperar que la semana que viene estén todos inscritos”.

EN VILO POR ORIOL Y GERARD

Como comentábamos, Hansi espera con ansia que se resuelva cuanto antes lo de Romeu para que Gerard pueda viajar a la ciudad del Turia. "Espero que pueda estar disponible contra el Levante. He hablado con él, es mi trabajo. Mañana veremos qué pasa". El de Ulldecona, clave para desatascarlo todo; mientras, tendrá al técnico teutón en vilo.