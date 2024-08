Flick: "Es una victoria triste después de la lesión de Bernal"

Peaje muy caro, carísimo ganar en Vallecas pero perder a Marc Bernal. El centrocampista formado en La Masia sufrió una lesión grave en el añadido que dejó muy "triste" al entrenador blaugrana y al resto de sus compañeros. En cuanto al triunfo, Flick destacó que "merecimos sobradamente ganar gracias a una segunda parte muy buena".

El entrenador del Barça valoró la remontada de su equipo en Vallecas. El Barça fue de menos a más y los cambios del ‘míster’ alemán fueron determinantes. El segundo tiempo del Barça en el campo del Rayo Vallecano ilusiona. Hansi Flick no se mostró excesivamente contento por la tercera victoria consecutiva ya que “esta es una victoria triste por la lesión de Marc Bernal. No está bien y el vestuario está muy tocado. Había hecho un gran partido y nos duele mucho su situación”.

Marc Bernal acabó llorando en Vallecas por su posible grave lesión de rodilla / SPORT.es

A falta de que se confirme la gravedad de la lesión del canterano, el rostro del técnico alemán era un poema y no quiso desvelar si esta situación cambiará la estrategia a la hora de fichar: “Es muy pronto, ha acabado el partido ahora y hay que pensar bien y valorar que hemos de hacer”.

Valoraciones de la remontada

En este aspecto recordó que “aún nos queda un partido antes del parón por selecciones y tenemos muchas opciones en la plantilla, pero todavía no es el momento de decir nada sobre ello”. En la valoración pura y dura del partido Flick fue contundente: “Merecimos claramente el triunfo ya que en la segunda mitad el juego fue mucho mejor y combinamos a un ritmo muy alto”. El que fuera seleccionador alemán reconoció que el inicio del partido no fue el esperado: “Nuestros primeros minutos no fueron buenos, no presionamos bien y nuestro juego combinativo no fue el mejor”.

Flick / JAVI FERRANDIZ

Hansi entiende que jugar en un campo de pequeñas dimensiones como Vallecas no es nunca sencillo: “En los últimos años, el Barça tuvo problemas aquí porque ya sabíamos que era un campo muy difícil, si juegas al 80% no es posible ganar aquí, en la segunda parte mejoramos en todos los aspectos”.

El efecto Dani Olmo

Sobre el debut extraordinario de Dani Olmo: “Con él en el campo hemos tenido más control y mejor juego combinativo. Con él la pelota está muy segura y cerca del área tiene gol. Para eso lo hemos fichado, sabemos de su nivel y hoy ya lo ha podido demostrar”.

Dani Olmo debutó en Vallecas con el Barça / LAP

Cuestionado sobre las tres victorias logradas por su equipo por el mismo resultado (2-1) Flick valoró de manera positiva ser el único equipo en sumar todos los puntos en juego, aunque no evitó la autocrítica: “Cuando sumas nueve puntos en tres partidos puedes pensar que todo está bien pero siempre tenemos que analizarlo todo y el objetivo claro es conseguir mejorar y para el próximo partido hay que jugar mejor”.

Un triunfo con dos caras bien diferentes. La alegría por el juego excelente mostrado en el segundo tiempo y la tristeza enorme por la lesión grave de un futbolista que había jugado un partido espléndido.