Flick, a una victoria de superar a Guardiola y Luis Enrique

El gran momento que está viviendo el Barça también se explica con datos, no solo con sensaciones. La racha de victorias en la que está inmerso el equipo que dirige Hansi Flick está siendo histórica. Son once partidos seguidos en los que ha sumado la victoria: Alavés, Atlético de Madrid, Betis, Eintracht, Osasuna, Guadalajara, Villarreal, Espanyol, Athletic Club, Real Madrid y Racing de Santander.

Todas ellas han llegado después de la dolorosa derrota en Stamford Bridge contra el Chelsea por 3-0. El Barça tocó fondo en Londres, pero resurgió con más fuerza que nunca. Tanto es así, que esta racha de triunfos es la misma que lograron Pep Guardiola y Luis Enrique durante sus primeras temporadas como entrenadores culers: la 2008-09 y la 2014-15, respectivamente. ¿Y recuerdan como acabaron aquellos cursos? Difícil de olvidarlo: los catalanes ganaron el triplete con la Liga, la Copa y la Champions.

Escribiendo la historia

Por lo tanto, si los blaugranas regresan de Donosti con los tres puntos bajo el brazo, habrán logrado la segunda mejor racha de victorias de la historia del club desde que se creó la Liga en 1929. El récord lo ostenta el Barça de Frank Rijkaard, que durante la temporada 2005-06 ganó 18 partidos consecutivos entre octubre y enero. Una campaña en la que el equipo ganó la Liga y la Champions. De hecho, siempre que los blaugranas han ganado once partidos seguidos en el s. XXI ha acabado coronándose como campeón de Europa. Ojo al dato.

Por el medio, también encontramos otras largas rachas, pero cuando el equipo jugaba el Campeonato de Catalunya y la Copa de España. En la temporada 1911-12 sumaron 15 victorias oficiales seguidas, en la 1902-03 y 1915-16 llegaron a las 14 y en la 1923-24 y la 1927-28 alcanzaron los 13 triunfos consecutivos. Tiempos pretéritos.

Veremos hasta donde se alarga esta racha del Barça, con la Supercopa ya en el bolsillo, líder de la Liga, en cuartos de la Copa y buscando el pase a octavos en la Champions en la Fase liga.