Flick: "Es una victoria para Olmo y Pau Víctor"

Tras unos días de mucha incertidumbre, Hansi Flick tuvo una noche de grandes noticias en Arabia. Antes del partido, el técnico alemán se enteró de que el CSD otorgaba la cautelar al Barça en el recurso interpuesto por las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor y, solo unas horas después, los suyos vencían al Athletic y se plantaban en la final de la Supercopa de España.

Con su primer título como culé en el punto de mira y esperando al rival, que saldrá de la otra semifinal entre Mallorca y Real Madrid, Flick hizo una valoración muy positiva del partido. Entre los nombres más destacados estuvo el de Lamine Yamal, que regresó a la titularidad tras la lesión y que fue decisivo con un gol, antes de ser sustituido en el minuto 60 de partido.

"Sé que siempre estáis mirando a Lamine, tenemos que cuidarle porque nos ha ayudado a conseguir la victoria. Venía de una lesión y hemos tenido que cambiarle después de 60-65 minutos, estoy muy feliz por como lo hemos hecho", explicó Flick sobre la sustitución del futbolista, que marcó el segundo gol para sentenciar el encuentro a favor del equipo azulgrana.

No obstante, el tema principal de la noche al margen del partido fue las buenas noticias con el comunicado del CSD. Ya en rueda de prensa, el entrenador del Barça no pudo ocultar su alegría por las grandes noticias recibidas tras unos días difíciles: "Dani Olmo y Pau Víctor están muy felices, pero también está contento todo el equipo. Para nosotros ha sido una buena señal justo antes del partido porque todos querían demostrar que somos un equipo unido y esto también es una victoria para ellos. No quiero hablar del pasado, tenemos que seguir y ojalá esto nos beneficie en el futuro".

Cuestionado por el bajón que tuvo el equipo tras un inicio de temporada asombroso, Flick quiso recalcar la juventud que hay en la plantilla: "En la primera parte de temporada lo hemos hecho muy bien, pero tenemos un equipo lleno de jóvenes y lo más importante para nosotros es cómo jugamos. Ellos son jóvenes, pero tienen mucha experiencia. Han jugado en LaLiga y en Europa y yo creo que están acostumbrados a ambientes de presión. Ahora llevamos dos partidos (Barbastro y Athletic) y no hemos encajado ningún gol".

El cambio en la portería antes del partido supuso mucho revuelo, aunque Flick lo explicó con mucha sencillez y naturalidad, sin querer dar demasiadas explicaciones a pesar de que las noticias afirmaban que Iñaki Peña fue suplente por llegar tarde a la sesión de activación en el hotel. "Szczesny ha jugado e Iñaki estaba en el banquillo, esa ha sido nuestra decisión", explicó el alemán.

Ahora, Hansi Flick buscará su primer título como entrenador del Barça en la final de la Supercopa, que podría ser un Clásico si el Madrid vence al Mallorca. Sea quién sea el rival, está claro que el alemán saldrá con valentía.