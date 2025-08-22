Flick vetó la salida de Fermín del Barça: había dos ofertas de casi 80 millones

Ha sido un mercado complicado porque el Barça necesitaba ingresar, pero también apostar por retener talento en la plantilla. Y uno de los casos más calientes ha sido el de Fermín, por quien e Barça recibió dos propuestas a finales de julio para traspasar al futbolista por una cantidad cercana a los 80 millones de euros. En concreto, fue el Manchester United y el Chelsea, quien se dirigieron oficialmente al club blaugrana para iniciar negociaciones. En el Barça había muchas voces dispuestas a formalizar una operación que hubiera solucionado todos los problemas de límite salarial, pero Hansi Flick vetó su salida conformándose, además, en no incorporar ningún fichaje más si no era posible por los problemas de fair-play económico.

Las dos ofertas de los equipos Premier fueron mareantes y pusieron en vilo al Barça, al menos, durante una semana. El club blaugrana tenía claro que se trataba de una operación con un precio fuera de mercado y dos opciones que al futbolista le podían llegar a interesar. Semanas atrás se recibió una propuesta similar de un equipo de Arabia Saudí, pero en este caso el propio jugador tenía muy claro que no deseaba aceptar a pesar de que habían cifras mareantes encima de la mesa.

Hubo un intenso debate interno en el Barça sobre la conveniencia de aceptar esta operación. Y buena parte de la directiva veía con buenos ojos iniciar conversaciones ya que había overbooking en el centro del campo y la posición de Fermín estaba ya cubierta. También es cierto que el futbolista no abrió en ningún momento la puerta a marcharse del Barça aunque no se sabe que hubiera pasado si el club blaugrana le hubiese apretado a salir.

En aquel momento fue decisiva la irrupción de Hansi Flick en este tema. El técnico alemán evitó a toda costa la salida de Fermín y pidió al Barça que no se negociara su venta. Consideraba que el futbolista iba a ser importante esta temporada y aconsejó frenar el traspaso. Flick vetó su salida aunque el técnico siempre se pone a disposición del club y acaba aceptando las decisiones que se toman, aunque en este caso ganó la partida y el Barça rechazó oficialmente las propuestas de los dos clubs ingleses cerrando de forma definitiva la puerta a una salida.

Tanto Hansi Flick como Deco siempre han sido partidarios de retener a los jugadores importantes antes que ir al mercado a fichar. Por eso, el entrenador alemán dejó claro que si no podía llegar ningún refuerzo más, lo entendía y estaba contento con la plantilla que le ha quedado y con Fermín dentro de ella. En el caso del centrocampista, su marcha ya es un debate cerrado y no se esperan sorpresas de última hora porque tanto el club como el jugador no desean separar sus caminos.

Otra cosa es lo que pueda suceder con Casadó. En este caso, Flick sí tiene claro que el centrocampista podría quedarse sin minutos porque su posición está más que ocupada y si existe la posibilidad de ingresar y el futbolista tiene la opción de mejorar su contrato, se le podría abrir la puerta. Son dos casos totalmente diferentes con el de Fermín y puede haber novedades. Aquí todo dependerá del futbolista, que tiene libertad para decidir su futuro.