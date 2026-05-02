Flick: “¿Ver el Espanyol - Madrid? Puede que vaya al Mago Pop”

El Barça es campeón de Liga, aunque aún no es matemático. La felicidad en la cara de Flick era evidente tras una complicada victoria en El Sadar, pero incluso así no perdió la compostura que siempre muestra el técnico alemán: "Aún no somos campeones. Tenemos que esperar, tal vez mañana, tal vez la semana que viene. Hicimos nuestro trabajo, es lo que me gusta de mi equipo. Defendimos muy bien ante un equipo muy fuerte en los centros. Estoy muy contento", explicó en rueda de prensa.

Los azulgranas podrían ser campeones este mismo domingo si el Madrid no gana en el estadio del Espanyol, aunque Flick tiene otros planes: "Mañana no veré el partido del Madrid. Puede que vaya a ver el espectaculo del Mago Pop. Tengo entradas".

Existe un gran debate en el barcelonismo: ¿Cuándo prefieren ganar la Liga? Flick es de los que no hace casos a ese tipo de preguntas y prefiere centrarse en el presente. Muy alemán todo: "Nunca habló de estas cosas. Lo importante es que hicimos nuestro trabajo. Ya veremos que pasa mañana. Es una buena situación. Estamos 14 puntos por delante, al final es así. Si ganamos mañana el título celebraremos, da igual el día. Mucha gente quiere ganar la Liga la semana que viene, pero a mí me da igual".

Flick, en el encuentro ante Osasuna / Dani Barbeito

La segunda Liga consecutiva de Flick en el banquillo azulgrana, aunque según el técnico esta tiene valor por los problemas que han tenido: "Creo que tuvimos que gestionar muchas lesiones. Es lo que tenemos que mejorar la temporada que viene. El equipo está jugando muy bien y mejorando mucho. Me hace ser muy positivo por el futuro. Somos un equipo joven con mucho potencial. Queremos seguir".

Las dos últimas victorias del Barça reflejan lo que es un equipo campeón. Dos triunfos fuera de casa ante equipos muy complicados, seis puntos para certificar otro título más: "Lo mejor ha sido la ambición del equipo. El día del Getafe fue un gran ejemplo de como se deben hacer las cosas. Tenemos una atmósfera muy positiva. Todos están en su mejor nivel, es fantástico. Estos dos partidos fuera de casa me han gustado mucho. Jugamos como un equipo", analizó Flick.

A 14 puntos del Madrid, con los blancos con el agua al cuello. Flick ha cambiado el presente del FC Barcelona desde su llegada. El quinto título de la era del técnico alemán que se podría certificar este mismo domingo en el RCDE Stadium. Como la temporada pasada.