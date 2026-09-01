Flick: "No creo que mañana haya más fichajes, pero veremos".

El equipo de Hansi Flick vuela en estos primeros tres partidos de la temporada y el entrenador alemán lo sabe. Flick se mostró muy satisfecho tras sumar nueve de nueve puntos posibles y colocarse en lo más alto de la tabla clasificatoria: "La primera parte jugamos muy bien. Me gustaron muchas cosas de las que vi en la primera parte. El gol es algo que puede ocurrir, pero la reacción me gustó mucho".

Aunque, a pesar de la victoria, el alemán detectó un problema en la segunda parte azulgrana. El Barça estaba ganando, pero el Rayo empezó a llegar con peligro y el partido se abrió más de lo esperado, algo que el entrenador sabe que deben mejorar: "Cuando vas 3-1 arriba, tienes que controlar el partido mejor. Tenemos la calidad para hacerlo. Esta es la actitud de nuestro equipo, siempre querer atacar, pero a veces es mejor tranquilizar el partido".

De hecho, el fichaje de Rodri es una de las grandes maneras que tendrán los culés para calmar estos encuentros, así lo explicó el entrenador culé: "Rodri puede ser clave en estos partidos; por esto está aquí. Necesita mejorar físicamente porque solo lleva aquí dos días, pero cómo reaccionamos después del gol es importante para mí. Tenemos que controlar más la pelota. Hablamos de nosotros, pero ellos lo hicieron muy bien. Tienen jugadores muy rápidos".

Además de esos momentos del encuentro, el alemán también vio otra faceta del juego en la que su equipo puede mejorar: “Para mí, deberíamos mejorar en los saques de esquina, los córners, en estas situaciones necesitamos rendir mucho mejor”.

Para finalizar, Flick también valoró el fichaje de Gabriel Jesus. El delantero brasileño ya está en Barcelona y estuvo presente en el estadio a la espera de poder debutar con su nuevo equipo. "Gabriel es un gran delantero; nos puede dar muchas cosas. Estoy muy contento de que esté aquí", dijo Flick ante los micrófonos.

Saliendo del encuentro, Flick también tuvo palabras de admiración hacia Leo Messi que ese mismo día anunció su retiro de la selección Argentina. El alemán se vio las caras con Leo en la final del Mundial 2014 cuando era parte del staff de la selección alemana: “Es el mejor jugador del mundo. Es increíble. He disfrutado mucho de su Mundial, lo hizo genial, fantástico. Por un lado, estoy triste, pero al final la vida es así. Tuvo una carrera fantástica, es el mejor y lo demostró en el Mundial”, expresó Hansi Flick. Sobre el mercado, se limitó a decir que "no creo que mañana haya más fichajes, pero veremos".