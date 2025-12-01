Flick valora repetir fórmula con Gerard Martín ante el Atlético

Gerard Martín se ha ganado un hueco en los planes de Hansi Flick después del enorme nivel que mostró contra el Deportivo Alavés jugando como defensa central. Lo que en un inicio parecía una solución provisional se ha convertido en una opción seria para el técnico alemán, que contempla repetir la apuesta mañana ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. Pese a que puede parecer arriesgado por el salto de exigencia y por el hecho de que el catalán apenas acumula dos partidos consecutivos en esa posición, la actuación frente al Alavés dejó tan buenas sensaciones que, según ha podido saber SPORT, Flick no descarta en absoluto que salga de inicio como central junto a Pau Cubarsí. La decisión final llegará en las próximas horas, pero el entrenador valora muy positivamente lo que vio el pasado sábado.

Números de crack

El rendimiento de Gerard contra el Alavés respaldó su candidatura con números sólidos. Firmó cinco entradas y ganó cuatro, sumó una intercepción, realizó cinco despejes y recuperó dos balones. En los duelos por abajo ganó siete de ocho y por arriba tres de cinco. Con balón hizo aún más evidente su impacto. Completó 103 de 111 pases con un acierto del 93 por ciento y fue el defensa que más intervino con 128 toques. Además, repartió 63 de 63 en campo propio, una muestra de seguridad, y 40 de 48 en campo rival, dato que confirma su capacidad para romper líneas.

Este rendimiento encaja con lo que Flick busca en un central zurdo. Un jugador capaz de ofrecer salida limpia y conectar con los atacantes eliminando presión rival, algo que hacía Íñigo Martínez y que tanto se había echado en falta esta temporada. Ante el Alavés ya mostró esa lectura al dar origen a la jugada del 2 a 1 con un pase que dejó fuera de sitio a media defensa vitoriana y, si finalmente se confirma, también podrá hacerlo mañana ante el Atlético de Madrid.

Por todo ello Gerard Martín se ha ganado un sitio en la conversación y Flick valora repetir la fórmula mañana. El técnico alemán buscaba una solución fiable para el perfil izquierdo y puede que la haya encontrado en casa sin necesidad de mirar más lejos.