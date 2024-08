Flick: "En Valencia lo haremos diferente"

Hansi Flick era la viva imagen de la decepción tras el doloroso 0-3 que el Mónaco infligió a su Barça (0-3) en la presentación ante su afición. El Trofeu Joan Gamper disipó de un plumazo todas las ilusiones que había despertado la gira por Estados Unidos. El técnico alemán era consciente de ello, de ahí que intentara vender un poco de optimismo de cara al debut de Liga en Valencia, el próximo sábado (21.00 horas).

"Sé lo que puede hacer este equipo. No ha sido nuestro partido, no hemos estado bien, pero en Valencia lo haremos diferente. Estoy seguro de que tendremos otra actuación", aventuró un Flick que relativizó la derrota: "El momento para perder es ahora. Mejor que durante la temporada". Y aprovechó para hacer un guiño a la que es su nueva afición: "Cuando pierdes 0-3 no es fácil para la arfición, pero la atmósfera en Montjuïc ha sido fantástica. Cuando jugamos rápido, la reacción del público es perfecta, así que tenemos que provocar desde el césped esa emoción". Una afición a la que ya hizo un guiño antes del partido empezando su discurso de presentación en catalán: "Bona nit, culers. Estic molt content d'estar aquí"

Pese a reconocer que su equipo no estuvo a la altura, el técnico alemán consideró que la derrota no refleja lo sucedido sobre el terreno de juego: "Hemos tenido la ocasión de adelantarnos en el marcador y entonces el partido hubiera sido diferente. Durante la primera parte no hemos jugado lo rápido que hubiéramos querido. La velocidad y los pases no han sido tan buenos como en anteriores partidos. No hemos controlado el partido y eso ha permitido al Mónaco ir mejorando. En la segunda parte estábamos mejor, pero en un error nos ha anotado el 0-1 y ha acabado desencadenando este resultado tan abultado".

Y reiteró su convicción de que en Mestalla todo será muy diferente: "Podemos jugar mejor. Tenemos cinco días para preparar el partido contra el Valencia, para mejorar la presión y nuestro juego. Seguro que el sábado lo haremos mejor".

Flick dejó en el aire la participación de Lamine Yamal en Mestalla: "Tenemos que ver cómo han acabado el partido Lamine y Ferran, porque nuestra responsabilidad es ayudar a los jugadores". Y también tuvo unas palabras para valorar la incorporación de Dani Olmo: "Le conozco de la Bundesliga y es un gran jugador en tres cuartos de campo. Puede hacer goles y marcar la diferencia".