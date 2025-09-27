Flick es único: 6 minutos seguidos firmando y haciéndose selfies

Hansi Flick apenas estuvo diez minutos contestando a las preguntas de los periodistas en sala de prensa, pero cuando se trata de atender a los aficionados, desaparecen las prisas. Como debe ser. El técnico alemán sabe bien cuál es el auténtico patrimonio del FC Barcelona, y estos son sus seguidores. Con una paciencia infinita, los atendió a todos a la salida del entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper previo al Barça-Real Sociedad de este domingo.

Fue hacia las tres menos cuarto de la tarde cuando Hansi salió por la puerta principal de la Ciutat Esportiva. Allí le espera un buen número de aficionados. El técnico alemán dejó su coche junto a la garita y se acercó donde le esperaban un buen número de seguidores. Hasta 6 minutos de reloj se pasó el técnico firmando autógrafos y haciéndose 'selfies' a todo el mundo que se lo requirió. SPORT fue testigo directo del momento.

Aplausos espontáneos... y una última foto

Mientras, la afición agradecía el gesto con admiración y sinceridad: "Hansi, eres el mejor", "Thank you very much". Cuando parecía que ya había acabado el entrenador de atender a todos los que se lo requerían, el alemán escuchó cómo, de manera espontánea, profirieron los seguidores azulgranas en aplausos hacia su persona.

Hansi Flick sonríe a su entrada en la sala de prensa / Valentí Enrich

En ese momento, Hansi Flick se dispuso a regresar el coche, incluso llegó a entrar en su vehículo, pero entonces, se dio cuenta que llegaba una pequeña aficionada a la que no le había dado tiempo de tener la firma del entrenador.

Fue el propio Flick quien lo percibió y volvió a salir de su automóvil para atender la petición de la niña, lo que volvió a llevarse los gestos y palabras de admiración de los presentes. Entonces sí, el técnico se fue a su casa para presenciar, como ya había avanzado en rueda de prensa, el derbi madrileño.