Flick tuvo que 'recalcular' el plan por Koundé

Sorprendió no ver a Jules Koundé el pasado viernes en la sesión de puertas abiertas en el Spotify Camp Nou. Apareció, como también hicieron todos los lesionados, para salir en la foto y hacer piña en un emotivo día de regreso al coliseo azulgrana. Pero con zapatillas de calle. No participó en los ejercicios y el club azulgrana no realizó ningún comunicado al respecto durante esa jornada del viernes.

Esa era una de las incógnitas para la sesión del sábado. Pero finalmente lo vimos salir junto al grupo al Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para formar parte con normalidad del entrenamiento. Pero, como informó SPORT, se tuvo que retirar antes. Jules venía con dolor de un golpe que sufrió ante el Brujas en Champions. Y se resintió durante esa sesión previa al viaje a Vigo para disputar el choque de la Jornada 12 de Liga en Balaídos.

FLICK, PESIMISTA

Flick explicó la situación con el galo en rueda de prensa: "Es verdad que Jules no ha acabado el entrenamiento y tengo dudas de que entre en la convocatoria de mañana. No creo que llegue, vamos a esperar. Tengo dudas". Dejaba entrever que no podría contar con el francés, titular indiscutible, para el partido en tierras gallegas.

Hansi Flick, en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

En ese sentido, Hansi había trazado un plan inicial contando que Koundé estaría al 100% para el partido. El sábado por la mañana había 'cedido' a Xavi Espart al Barça Atlètic para que pudiera entrenar en la previa a las órdenes de Belletti y jugar este domingo ante el Torrent. El joven lateral de Vilassar acumula ya un buen puñado de convocatorias seguidas con la primera plantilla, pero todavía sin debutar. De esta forma, el entrenador de Heidelberg consideró que era un buen momento para que acumulara minutos y ritmo competitivo con el segundo equipo barcelonista en el Estadi Johan Cruyff este domingo (18:00).

KOUNDÉ VARIÓ LA HOJA DE RUTA

Pero el hecho de que Jules tuviera que retirarse antes de hora por resentirse del golpe en Brujas hizo cambiar la hoja de ruta. El sábado por la tarde comunicó que finalmente sí viajaba con la expedición del primer equipo a Vigo para formar parte de la convocatoria. Curiosamente, Hansi también se lleva a Koundé, que está entre algodones pero aun así también estará en el coliseo vigués.

Espart saluda a Flick en un entrenamiento reciente con el primer equipo / Dani Barbeito

Es un partido muy trascendente en clave azulgrana, puesto que, como dijo Flick, es vital ganar y 'sobrevivir' antes del último parón de selecciones de 2025. No se espera que Koundé salga en el once titular, pero sí que se desplaza para hacer cohesión de grupo. La idea es que Eric ocupe el carril diestro con la máscara tras la fractura nasal que sufrió en Champions. De esta forma, Flick tendrá dos laterales diestros en el banquillo, el mencionado Koundé y Xavi Espart.

Araujo y Cubarsí formarían tándem en el eje de la zaga con Christensen de vuelta pero sin rodaje. Hansi se lleva a ocho defensas. A priori, Balde jugará por la izquierda y Gerard Martín quedaría en la recámara también en el banco.