Flick tuvo que animar al vestuario

La Champions no se gana hasta que el campeón atraviesa la línea de meta. Antes es imposible. Lo comprobó el Barça en Dortmund y lo comprobó el PSG en Birmingham. Nada es fácil. Lo sabe perfectamente Flick, que la ganó con el Bayern. Seguramente a todos les habría gustado sufrir menos en Alemania, pero esto es lo que hay. Por eso esta competición es tan bonita. El técnico alemán habló de ello tras el encuentro.

Flick reconoció a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones que "no ha sido nuestro mejor día", pero también que "el ambiente era tremendo y el rival, muy bueno. No es fácil jugar este tipo de partidos". Sin embargo, tiene claro que "al final nos hemos clasificado, era nuestro objetivo y lo hemos conseguido".

Además, lo ha hecho cumpliendo su partido número cincuenta como entrenador blaugrana. Y en un torneo especial: "La Champions es la mejor competición del mundo y cuando se llega a semifinales es genial para el club, para la afición y para el equipo". Sobre el posible rival en la próxima ronda, la última antes de la final, que saldrá del duelo entre Bayern e Inter, comentó que "no prefiero a nadie, me sentaré en casa a ver la televisión y a disfrutar del partido".

Fermín López, muy feliz tras clasificarse para las semifinales de la Champions / VALENTÍ ENRICH

Después, la rueda de prensa fue algo caótica porque la traducción simultánea no funcionó del todo bien, pero el técnico quiso lanzar el mensaje de que "hemos pasado a semifinales y es momento para alegrarnos". A partir de ahí, por supuesto, analizar el juego: "No ha sido nuestro mejor partido y entiendo que se pregunte al respecto (prácticamente todas las preguntas fueron en el mismo sentido)". Y es que, según explicó "en el vestuario tampoco había demasiado buen ambiente, pero les dije que había que alegrarse porque hemos llegado a la semifinales".

"No hemos jugado de primera, pero estamos en semifinales y hay que ver las cosas de forma positiva y no hablar de las negativas. Lo que está haciendo el equipo es fenomenal, llevan muchos partidos, pero siempre quieren entrenar. Hablaremos de las cosas que no han funcionado, pero hemos peleado mucho y aún no hemos llegado al final", insistió Flick.

El descanso de Pedri

Y es que ya habrá tiempo para revisar lo que no se ha hecho del todo bien, aunque el técnico también valoró lo que hizo el Dortmund: "El ambiente ha sido espectacular y el rival ha hecho muchas cosas bien". Por eso no quiso destacar lo que no le gustó de su equipo: "Eso lo analizaremos mañana, pero confío plenamente en mi equipo y volveremos a nuestro camino".

De la ausencia de Pedri en el once titular comentó que "necesitaba un descanso, pero fue importante que jugara porque suma mucho con el balón y también a nivel defensivo. Era importante que jugara menos minutos, pero también que nos ayudara".