Flick, con el tridente y retoques para la 'vendetta' del Gran Canaria

Casi siete horas de avión entre ida y vuelta y poco descanso luego para ese primer encuentro de la eliminatoria de Copa del Rey frente al Atlético. El contexto de un desplazamiento a Las Palmas siempre engorroso y que sirve como antesala de un calendario muy denso y en el que los de Flick se juegan la final copera y el pase a los cuartos de final de la Champions.

El técnico germano ya dejó entrever en la rueda de prensa previa al encuentro contra la UD Las Palmas que hay mucha tralla por delante y que es clave gestionar minutos y descansos. Léase, alguna rotación respecto al último encuentro ante el Rayo Vallecano de cara a la Jornada 25 de Liga.

MATINAL DIFERENTE

En una matinal gris y lluviosa ayer en Barcelona, el equipo, que siguió el sorteo de Champions en la Ciutat Esportiva y almorzó en familia, se ejercitó a partir de las 14:30 aproximadamente sobre el césped del Tito Vilanova. Y se repitió una novedad que ya introdujo el otro día el germano. Un partidillo entre teóricos titulares y teóricos suplentes durante los 15 minutos abiertos a la prensa. Algo que, hasta ahora, no había ofrecido el entrenador de Heidelberg.

Flick, junto a Araujo en un entrenamiento / VALENTI ENRICH

Decimos teórico porque hay que curarse en salud. El otro día puso en liza al mismo equipo titular que había formado en el partido en espacio reducido del entrenamiento. Así que hay que darle la relevancia que merece sin confirmar 100% que será ese el once. En caso de que el ex del Bayern utilice a los futbolistas con los que formó en la sesión previa, ya sí será un indicativo de que es un patrón fiable a partir de ahora.

Así ha sido la charla de casi tres minutos de Hansi Flick con Robert Lewandowski / David Bernabeu

El XI era el siguiente: Koundé, Araujo, Iñigo, Balde, Frenkie, Fermín, Pedri, Lamine, Raphinha y Lewandowski. Lo que quizás descolocó más es ver a Iñaki Peña bajo palos con ese equipo. Szczesny se alineó con los teóricos no titulares. Es decir, Héctor Fort, Cubarsí, Eric, Gerard Martín, Casadó, Dani Olmo, Gavi, Pau Víctor, Ferran o Pablo Torre. Ansu Fati y Christensen estaban como comodines (con peto amarillo) y, efectivamente, acabaron no entrando en la lista de convocados.

VENDETTA

Hay cuentas pendientes en el barcelonismo con la UD Las Palmas. No en vano, en la primera vuelta el cuadro de Diego Martínez asaltó Montjuïc de forma totalmente inesperada. Un ex de la casa como Sandro y Fabio Silva ajusticiaron a un cuadro barcelonista desconocido. Hizo mucho daño el conjunto 'pío pío' en transiciones rápidas. Y no anduvo especialmente fino el Barça defendiendo con la línea adelantada. Junto a la debacle ante el Leganés, fueron los dos batacazos que propiciaron aquel ya mítico "shit november" de Hansi. Esta noche toca devolver el revés a dos manos.