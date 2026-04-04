Flick: "Eran tres puntos importantes, pero no está hecho"

El Barça sacó una victoria clave para dejar al Madrid a siete puntos y dejar la Liga casi sentenciada antes de los cuartos de Champions ante el conjunto de Simeone. Flick celebró la victoria de su equipo sobre el césped y en la rueda de prensa: "Ha sido una victoria muy importante. Ellos defendieron muy bien con 10, pero nosotros jugamos muy bien con la pelota. Controlamos el juego, me gustó. Lo intentamos todo para marcar el segundo gol. Lo más importante es la victoria y los tres puntos. No es fácil jugar aquí, el ambiente es muy fuerte".

Una de las jugadas más polémicas del partido fue la roja que Busquets Ferrer le enseñó a Gerard Martín, aunque posteriormente el VAR terminó dejándolo en amarilla. Para Flick, la decisión final es correcta: "No lo he visto en la televisión, solo en directo, pero para mí lo que he visto es que ha despejado el balón. Lo primero que pensé es que no había falta, pero creo que sí le da después. Es una decisión. Creo que no era para tarjeta roja".

La victoria deja al Barça a siete puntos del Madrid, pero Flick advierte que queda mucho: "Nunca miramos a otros equipos. Me interesa mi equipo. Tienes que hacer tu trabajo y nosotros lo hemos hecho. Podríamos haber hecho mejor las cosas. Necesitamos esta hambre de querer ganar los partidos. Cada partido es diferente y no es fácil de jugar. Esto es lo que quiero ver en mi equipo. Después del parón no es fácil el primer partido. No lo fue para nosotros, ni para el Atlético, ni para el Madrid, pero es nuestro trabajo. Todos sabían que estos tres puntos eran muy importantes. Pero también sabemos que no está hecho y que el miércoles tenemos un partido muy importante. Vamos a jugar ante el Atlético, que es un gran equipo. Estamos contentos, pero no hemos celebrado mucho".

Flick, en el Metropolitano tras ganar al Atlético de Madrid / Agencias

El gol de la victoria fue para un Robert Lewandowski que aún no tiene claro su futuro. El alemán sabe que ahora toca centrarse en el fútbol y que después ya se verá: "Para mí es demasiado lejano hablar de la renovación de Lewandowski. Estoy contento con Robert y con mis jugadores. Quedan ocho partidos de Liga por jugar. Tenemos que estar concentrados. Es nuestro trabajo; luego ya veremos qué pasa".

Lamine Yamal fue uno de los mejores sobre el terreno de juego, pero se marchó bastante enfadado y no saludó a Flick. El entrenador le quiso quitar hierro al asutno y defendió a su futbolista: "No lo sé, estaba un poco enfadado. Es normal, lo ha dado todo y no ha podido marcar. Claro que es emocional. Ahora está en el vestuario y está mejor. No tiene nada que ver con el juego, lo ha dado todo".

Las únicas dos malas noticias fueron las dos lesiones de Bernal y Araujo: "Tenemos que ver, esperar a mañana. Y entonces sabremos el resultado y veremos qué hacemos. Espero que no vaya a más. Ronald venía de la selección, de dos partidos; espero que no sea nada grave".