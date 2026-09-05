FC BARCELONA
Flick tranquiliza con Lamine: viajará a Valencia y espera que pueda jugar
El técnico del Barça explica que el extremo recibió un golpe y que por precaución trabajó al margen del grupo en la última sesión antes de Mestalla
La ausencia de Lamine Yamal en el último entrenamiento del Barça antes de visitar al Valencia había hecho saltar las alarmas en la Ciutat Esportiva. Sin embargo, Hansi Flick ha rebajado la preocupación en la rueda de prensa previa al encuentro de Mestalla y ha confirmado que el '10' viajará con el resto de la expedición.
El técnico alemán explicó que Lamine recibió un golpe y que el cuerpo técnico decidió que completara una sesión diferente como medida de precaución.
“Ha trabajado separado, viajará con nosotros. Recibió un golpe y pensamos que era mejor que entrenara por separado. Pero viajará y esperemos que pueda jugar ante el Valencia”, aseguró Flick.
Lamine viajará a Valencia
Tal y como había podido confirmar SPORT, Lamine sí se encontraba este sábado en las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, aunque no participó en el entrenamiento colectivo. El extremo se ejercitó de forma individual en el gimnasio mientras el resto de sus compañeros completaba sobre el césped la última sesión antes del desplazamiento.
Las palabras de Flick despejan así la principal incógnita de la mañana: Lamine formará parte de la expedición a Valencia, aunque habrá que esperar a las horas previas al encuentro para conocer si está en condiciones de ser titular o incluso de participar.
El futbolista ha sido uno de los protagonistas del gran arranque del Barça en LaLiga. El conjunto blaugrana llega a Mestalla con nueve puntos de nueve posibles después de imponerse al Elche, Athletic Club y Rayo Vallecano en las tres primeras jornadas.
La situación de Lamine ha coincidido, además, con la confirmación este mismo sábado de que el canterano será uno de los nuevos capitanes del equipo, después de la votación realizada por el vestuario.
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