La decisión final del Barça con Ter Stegen

Marc-André Ter Stegen fue, sin duda, el gran protagonista del estreno copero del Barça en Guadalajara al regresar a los terrenos de juego tras varios meses lesionado y con su futuro totalmente en el aire. El entrenador del Barça, Hansi Flick, fue el único responsable de la decisión sobre una titularidad que nadie esperaba, pero que consideró justa por el esfuerzo que ha realizado el alemán en los últimos meses. Los minutos de calidad que mostró Ter Stegen y la confianza del entrenador no varían ni un ápice la hoja de ruta del club blaugrana: Ter Stegen no cuenta para el Barça en el futuro y deberá ser el propio portero el que defina los próximos pasos de su carrera con una salida probable en enero o prácticamente segura durante el próximo verano.

Ni el mismo Ter Stegen se imaginaba que iba a jugar en la Copa a tenor de la conversación que tuvo hace unos días con Hansi Flick. El entrenador agradeció su profesionalidad, pero le volvió a dejar clara su situación: Joan García es y será el portero titular este curso y los próximos años y sus opciones de jugar son mínimas. Es una decisión deportiva del cuerpo técnico y también del Barça como club para afianzar su proyecto deportivo. A partir de ahí, Flick no entra a valorar los detalles contractuales firmados hasta el 2028, tema que deberá valorar el portero y su entorno y negociarlo si es necesario con la entidad blaugrana.

Ter Stegen jugó de forma inesperada y cumplió. Había dudas en el cuerpo técnico, pero en la decisión final también tuvo mucho que ver la filtración que se produjo en las horas previas anunciando la titularidad de Szczesny en Guadalajara. Internamente, no gustó nada y generó una tensión que acabó derivando en una alineación distinta. El alemán demostró que está recuperado y fue una gran oportunidad para dejarse ver de cara al mercado de enero, algo que al Barça puede venirle bien aunque no está tan claro que el alemán decida irse. El club blaugrana no forzará en ningún caso su salida a corto plazo, conscientes de que el alemán puede ser un activo valioso de aquí a finales de curso ya que existen muchas dudas del rendimiento de Szczesny en comparación al año pasado. La continuidad del alemán podría ser una garantía por si surge algún problema físico o de sanción con Joan García, algo con lo que se tuvo que lidiar en este inicio de temporada con un desgaste deportivo importante.

Para el Barça que Ter Stegen jugara la Copa no varía para nada el escenario decidido. La apuesta es Joan García y esperan que Ter Stegen saque sus propias conclusiones. Si decide quedarse ahora no habrá ningún problema aunque en verano sí que se podría forzar más la situación para intentar ahorrarse un salario importante. La hoja de ruta marcada por el club contempla la salida definitiva del alemán y también de Szczesny para tener una dupla de porteros formada por Joan Garcia y un Iñaki Peña con contrato en vigor y que está creciendo muchísimo en su buena temporada en el Elche.

El club blaugrana espera ahora la decisión que vaya a tomar Ter Stegen. En verano dejó clarísimo que no tenía intención alguna de irse priorizando claramente salvaguardar su contrato firmado hasta el 2028. Y ahora, su predisposición hasta las últimas horas era la misma. El alemán también entiende que jugar en la Copa ha sido un premio y que podría tener opciones para la próxima ronda, pero poco más. Un botín demasiado corto para alguien quien aspira a ser titular y también a poder ir al Mundial con la selección alemana en el caso de tener minutos.

La postura del alemán, por ahora, es inamovible, pero en el Barça no descartan que vaya variando a medida que se cierre la ventana del mercado de enero. Ter Stegen podría apurar al máximo a la espera de que pueda suceder algún percance porque tiene clarísimo que, entre él o Szczesny, la portería quedaría en sus manos. Si todo sigue igual y Joan Garcia está sin problemas a finales de enero, se podría abrir una pequeña ventana a su marcha, pero para que esto sucediera, el alemán debería recibir una propuesta atractiva desde el punto de vista deportivo para poder irse en calidad de cedido. Económicamente, el portero no perderá ya que el Barça complementaría el salario si se diera el caso.

Y ese es otro punto clave que, hasta ahora, no está resuelto. La determinación del alemán por seguir en el Barça ha cerrado la puerta a varias opciones interesantes y todo indica que habrá poco movimiento en el mercado invernal en cuanto a porteros. Ter Stegen solo aceptaría alguna propuesta de un club de primer nivel y que le asegurara claramente la titularidad y parece un tema complejo salvo que el Tottenham de un paso al frente o que haya algún percance en forma de lesión en alguna portería importante en las próximas semanas. Todo puede pasar.

Otra cosa es el escenario previsto para el verano. Si Ter Stegen no sale ahora, las dos partes deberán negociar una marcha a partir del mes de junio. Al Barça no le conviene tener un salario tan alto sin prácticamente jugar y el portero, deportivamente, le interesaría sentirse protagonista. El contrato es un problema aunque es algo negociable para encontrar una salida favorable para las dos partes. Muchas vías abiertas tras un regreso inesperado.