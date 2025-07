Flick toma el mando: Las decisiones que marcarán el futuro del Barça

Se acabaron las vacaciones. Hansi Flick regresó a Barcelona y está previsto que tome el mando de operaciones, ultime los detalles de la pretemporada y se reúna con el director deportivo, Deco, para comenzar a tomar decisiones determinantes. El entrenador alemán está al día de todos los movimientos pero deberá mover ficha si quiere refuerzos. El club blaugrana necesita vender y hay carpetas abiertas que necesitan un empujón de Flick para que algunos futbolistas conozcan su realidad y acepten salir. Se vienen decisiones determinantes para el futuro inmediato del Barça.

Flick no ha estado desconectado en sus vacaciones e, incluso, mantuvo una cumbre con Deco y Bojan Krkic en Formentera justo en la mitad de sus vacaciones. Fue ahí dónde se marcó la hoja de ruta a seguir tras el fichaje de Joan García, aunque el plan saltó por los aires con el fiasco del fichaje de Nico Williams. Ahora la prioridad es solventar cuanto antes las salidas y, sobre todo, provocar algún traspaso que de aire a la inscripción de nuevas incorporaciones.

La primera carpeta de Flick será Ter Stegen. Suya ha sido la decisión, consensuada con Deco, de fichar a un portero titular, por lo que el alemán asumirá la responsabilidad de comunicarle al guardameta alemán que no cuenta con él. Es algo que Ter Stegen intuye, pero la firmeza de la situación puede provocar una marcha deseada en el club blaugrana. Flick le dejará claro que pasa a ser el tercer portero, por lo que podría no ir convocado a la mayoría de partidos y que no jugará. Es un apuesta deportiva del club y se seguirá a rajatabla. No le impedirán seguir pero deberá tener claro que su etapa sobre el césped en el Barça ha acabado. Y, a partir de ahí, el jugador decidirá con ofertas encima de la mesa. Es clave para el club ahorrarse su salario cuanto antes mejor.

Flick ya no tendrá que lidiar con Ansu Fati y Pablo Torre, que se marchan de la entidad, pero sí con Oriol Romeu, con el que no cuenta con él. El futbolista ya lo sabe y está a la espera de rescindir su contrato. Y queda el caso de Pau Víctor que, por ahora, se mantendría en plantilla hasta el fichaje de algún atacante aunque se le abrirá la puerta en el momento que llegue una propuesta de traspaso por él. El precio mínimo es de 5 millones de euros por un porcentaje del jugador.

Pero habrá más. El Barça necesita vender y todas las miradas están puestas en la defensa y en el centro del campo. Atrás, el entrenador alemán ha sido claro y desea que Ronald Araujo continúe porque es un perfil diferente de los demás centrales y le va a necesitar tras el fallido fichaje de Jonathan Tah. Eric Garcia, Íñigo Martínez y Cubarsí son intocables, por lo que se debería tomar una decisión sobre Christensen. Al danés le queda un año de contrato y no le van a renovar. Deportivamente es un futbolista que gusta y encaja, pero su situación contractual le hace candidato absoluto a salir. No quiere irse, pero Flick hablará con él.

Más peliagudo es el tema del centro del campo. El Barça no ha escondido que escucharía ofertas por algún futbolista que no fuera titular indiscutible siempre que hubiera muchos millones encima de la mesa. En estas últimas semanas se ha rumoreado mucho entorno a Fermín -había interés de Arabia Saudí y el Chelsea- pero el futbolista se ha cerrado en banda. Internamente se ha hablado de forma intensa del caso Marc Casadó. En principio no va a gozar de muchos minutos tras la renovación de De Jong y la apuesta por Marc Bernal y es un tema que está en debate. En los próximos días se tomará una decisión porque hay equipos interesados y aquí Flick es el que dictaminará lo que suceda. Está abierto aunque Casadó no desea salir, pero si no va a jugar y hay propuestas...

La prioridad ahora es vender, pero Flick quiere fichar. Y quiere traer a un futbolista diferencial en la parcela ofensiva. Todos consensuaron ir a por Nico Williams tras el ofrecimiento del futbolista a firmar, pero sorprendió su marcha atrás, que dejó al club blaugrana en fuera de juego. Deco ha tenido que reactivar otras opciones y el Barça debe definir la estrategia. Tanto Flick como Deco priorizan a Luis Díaz, pero la operación es sumamente complicada y cara y se van a valorar otras opciones. En este caso no hay prisa porque el Barça necesita tiempo, pero sí se está avanzando en las negociaciones. A Flick también le gusta mucho Rashford -no tanto a la dirección deportiva-, pero se debe decidir. Y habrá que ver si hay otro tapado que pueda cuadrar y logre tener el consenso suficiente.

Otra de las decisiones pasa por firmar o no un lateral. Flick siempre ha incidido en este tema desde que llegó al Barça. Ve primordial mejorar las bandas defensivas con algún jugador más físico y la prioridad estaba en la banda izquierda, pero por ahora Gerard Martín no sale y todo está en el aire. En su momento se habló con Grimaldo (Bayer Leverkusen) aunque se dejó el tema congelado y ahora hay sobre la mesa la opción Dumfries (Inter). El Barça debe decidir si le ficha antes de que acabe el mes de julio ya que su cláusula será de 25 millones de euros. El perfil gusta muchísimo a Flick, pero hoy por hoy hay otras prioridades. El club blaugrana tiene el tema controlado a través de Jorge Mendes, pero no habría dinero para todo. Es una de las decisiones más inminentes a tomar.

A Flick también le gustaría resolver ya el tema de las renovaciones pendientes. Y hay dos que son estratégicas para el técnico. Por un lado, se debe cerrar ya la continuidad de Frenkie de Jong hasta el 2029. Todo está encarrilado y parece que no habrá problemas tras el cambio de agente del holandés. Y la otra es la de Eric Garcia, que se ha ido retrasando y ha llegado el momento de atarla. Es probable que las negociaciones se intensifiquen antes de la gira asiática porque las dos partes quieren llegar a un acuerdo.

Finalmente, Flick analizará con Deco a los canteranos que van a ir a la gira. Los nombres son los de Landry, Juan Hernández, Jan Virgili, Ibrahim Diarra, Toni y Guille Fernández, Dro y Jofre Torrents. Especialmente, Jofre Torrents. El lateral izquierdo es la grandísima apuesta de futuro de la cantera. Se le ve algo verde, pero Flick está decidido a darle la alternativa si el chico rinde bien con el primer equipo. Puede ser una de las sorpresas.