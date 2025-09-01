Flick tocó la cresta y pidió reflexión al vestuario

Pese a tratarse solo de un empate y de una plaza siempre complicada como Vallecas, Hansi Flick detectó cosas en su equipo que le chirriaron. Y, sobre todo, situaciones que no negocia. En clave actitud e intrensidad, dos máximas innegociables para el técnico germano y que fueron determinantes para su exitoso primer año al frente de la nave azulgrana.

Ya después del encuentro en rueda de prensa dejó una respuesta contundente y en la que dejó entrever una cierta molestia. “Los egos matan al vestuario”. Seguramente, una de las frases más contundentes que ha soltado ante los medios desde su llegada. Y una especie de aviso no solo a Fermín (la pregunta iba dirigida acerca del futuro del onubense), sino a todos.

Reflexión para el parón

Según ha podido saber SPORT, este toque de atención no solo se limitó a la conferencia de prensa en Vallecas, sino que unos minutos antes, en el vetusto vestuario del estadio vallecano, el técnico de Heidelberg quiso dirigirse a sus futbolistas. No suele hacerlo en caliente, pero el hecho de que muchos se fueran ya por su cuenta después del encuentro para el parón internacional le llevó a hablar con el grupo.

Hansi dio un toque de atención a los jugadores después de lo visto en el partido. Y, lo más destacado, pidió una reflexión para estos días que el grupo estará separado. Les puso encima de la mesa si están todos poniendo la misma actitud del curso pasado.

Lógicamente, el curso está en fase completamente embrionaria, el equipo lleva 7/9 en Liga y tiene todo por delante. Pero Hansi es perro viejo y sabe que el momento de corregir cosas y de atajar de raíz posibles errores que pueden costar caros en el futuro es ahora.

Una desconexión necesaria

Será una ventana internacional diferente. Al contrario de otras anteriores, parece que le vendrá bien al vestuario azulgrana desconectar unos días, dar vueltas a todo y regresar con las pilas cargadas. El propio Lamine Yamal lo dijo tras el encuentro para ‘DAZN’. “Toca mejorar la actitud para la vuelta”.

El equipo es consciente de una de las claves que le hicieron campeón. Intensidad, actitud. Disciplina y orden. La arriesgada apuesta y filosofía de Hansi pasa por esto. Y los éxitos y la ilusión depositadas en esta segunda temporada del teutón no podrán desarrollarse sin esto. Innegociable.