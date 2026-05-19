Flick tiene a tiro un récord de Luis Enrique

Hansi Flick es una de las incorporaciones más importantes que ha realizado el Barça en los últimos años. El técnico alemán, recomendado por Joan Laporta a la dirección deportiva, que hizo el resto para lograr su contratación, ha encajado como un guante en una plantilla muy joven que, apuntalada con fichajes estratégicos, ha logrado devolver la hegemonía blaugrana a nivel español.

Flick, en una rueda de prensa este curso / SPORT

Sus títulos hablan por sí solos: ganó Liga, Copa y Supercopa de España en su primer año y ha repetido Liga y Supercopa en el segundo. Solo se le ha resistido la Champions en dos ocasiones, aunque parece evidente que las bases para volver a reinar en Europa se han sentado y el equipo está en disposición ya de dar el paso definitivo.

Los jugadores del Barça, en la rúa de campeones de Liga / FC Barcelona

En lo que se refiere a los enfrentamientos directos con el Real Madrid, el balance es impecable porque, pese a la llegada al mismo tiempo de Mbappé a un conjunto blanco que acababa de ganar la Champions, todas y cada una de las finales disputadas entre ambos las selló el Barça con victorias: dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Además, en Liga han ganado tres de los cuatro duelos (solo cayeron en el del Bernabéu esta temporada). Es complicado pedir más al proyecto, pese a todo, incipente de Flick.

El alemán, sin duda, está ya a la altura de otros grandes técnicos que han pasado por el Camp Nou. De hecho, existe una estadística que ayuda a comprender hasta que nivel ha llevado al equipo blaugrana en lo que a la Liga se refiere.

Luis Enrique, actual técnico del PSG y con pasado en el Barça / Agencias

El triunfo logrado ante el Betis este domingo supuso la victoria número 59 en el torneo de la regularidad en un total de 75 partidos. Esta cifra supone ya haber superado los triunfos que logró Pep Guardiola en sus dos primeras temporadas en el Barça, la 08-09 y la 09-10, en las que ganó 58 encuentros. Además, Flick también ha igualado el récord que, de momento, ostentaba en solitario Luis Enrique en sus dos primeros años. De hecho, si el Barça es capaz de ganar al Valencia el próximo sábado en Mestalla, el técnico alemán será el primero en llegar a los 60 triunfos en sus primeros 76 partidos ligueros.