Flick tirará de fondo de armario en Mestalla en el Valencia-Barça

Andaba Hansi Flick con la visera un poco girada en rueda de prensa por esa baja de Lamine Yamal. Las cosas están marchando muy bien en este inicio liguero, el equipo carbura, la enfermería está prácticamente vacía. El Madrid venía de caer en el Villamarín unas horas antes. Todo ingredientes para que reinara el optimismo en la previa del Valencia-Barça. Pero algo no terminaba de dejar fluir del todo al técnico alemán.

Hansi Flick consulta el reloj en uno de los partidos de la pretemporada del Barça. / Dani Barbeito / SPORT

Fue una sorpresa mayúscula para todos no ver a Lamine Yamal sobre el césped en el último entrenamiento antes del encuentro. Saltaron 23 futbolistas a ejercitarse, incluidos Gavi, Gabriel Jesus o Livakovic. Pero no el astro de Rocafonda.

Incógnita Lamine

Flick se encargó en rueda de prensa de explicar el motivo: “Ha trabajado separado, viajará con nosotros. Recibió un golpe y pensamos que era mejor que entrenara por separado. Pero viajará y esperemos que pueda jugar ante el Valencia”. Luego añadió que “hay que esperar para saber si juega mañana. Lo decidiremos. No sé si descansará o no. Él quiere jugar. No le gusta correr por separado. Está a un muy buen nivel. Su mentalidad y ánimo están mejorando. En el último partido, estuvo sobresaliente. Para él es mejor jugar que entrenarse. Es acertado que sea titular para que se recupere, creo que fue bueno que jugara de inicio los tres primeros”.

Brian Fariñas y Lamine Yamal en el entrenamiento Barcelona previa Rayo Vallecano Jornada 3 LaLiga 2026/27 en la Ciutat Esportiva / Gorka Urresola Elvira / SPO

Este tema de Lamine ha generado un contratiempo inesperado para el entrenador de Heidelberg. De ahí, imaginamos, que andará un poco con la mosca detrás de la oreja. El ‘10’, elegido en la terna de capitanes, llega entre algodones a ese encuentro en Mestalla que se jugará bajo un calor sofocante. Un hándicap, lógicamente, para los dos equipos pero que hay que tener muy en cuenta. Alrededor de 34º se esperan en el coliseo valencianista a la hora del encuentro (16:15). Pésima idea cuando aún estamos en pleno verano colocar el encuentro en el pico de calor del día.

Descarte y fondo de armario

Más allá de ese par de contratiempos con los que tendrá que lidiar Flick, destacar que el técnico teutón se llevó a 24 futbolistas. Todos los disponibles viajaron, así que Flick pospuso esa decisión de tener que descartar a uno y que se quedara en casa. Lo hará en los prolegómenos del encuentro, así que un futbolista lo tendrá que seguir desde la grada. Es la primera ocasión en la que Hansi se verá ante esta situación este curso tras regresar Gavi de lesión y una vez ya disponible Gabriel Jesus.

Livakovic ya entrena con el Barça / FCB

También se estrena en una lista Livakovic, que veremos si ejerce, como todos pensamos, de segundo portero por delante de Tek en la rotación. Habrá cambios y Hansi tirará de fondo de armario ante una semana de doble partido y con el estreno de Champions ante el Feyenoord en el horizonte. Partido también importantísimo para coger el primer colchón de puntos de la temporada respecto al Madrid.

El tropiezo en el Villamarín deja al Barça con la posibilidad de arañar la primera diferencia de tres puntos respecto a su máximo rival. De esta forma, ganar en Mestalla asegura a los de Flicki acabar esta Jornada 4 como líderes en solitario. Y, sobre todo, mantener las grandes sensaciones del arranque. Seguir arrollando es clave.