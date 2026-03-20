Flick no tiembla con Xavi Espart en el Barça

Si por algo ha destacado Hansi Flick a lo largo de estos más de 18 meses que lleva al frente del primer equipo del Barça ha sido por su valentía a la hora de apostar por la cantera. Cuando aterrizó el verano de 2024 se topó con una plantilla jovencísima, plagada de juveniles y de jugadores del filial. Con el grueso de sus futbolistas de vacaciones tras la Copa América y la Eurocopa, Hansi examinó el talento de La Masia. No diremos que quedó impactado porque ya venía estudiando a La Masia desde meses atrás. Pero sí que vio posibilidades reales de sumar activos para la causa.

Y a lo largo de todo este tiempo ha hecho debutar ya a nueve canteranos. El último, Xavi Espart. Y si echamos un vistazo a los últimos onces del cuadro barcelonista resulta de lo más llamativo la media de edad y la cantidad de futbolistas de la pedrera. En el caso más concreto del lateral de Vilassar, su irrupción se entiende en un contexto de plaga de lesiones en la defensa, pero sobre todo hay dos causas principales: el buen hacer del chico y el hecho de que el técnico de Heidelberg confíe en jugadores que juegan habitualmente en una categoría tres veces inferiores pero que están preparados por si toca dar el salto.

Debut complicado en Newcastle

Espart tuvo sus primeros minutos en Saint James' Park. En un contexto muy complicado, con el Newcastle volcado, el maresmense salió con muchísima personalidad, protagonizó dos 'tackles' arriesgados. Actuación que le sirvió para estrenarse como titular frente al Sevilla en una actuación de menos a más y dejando grandes sensaciones. Y el 'triplete' lo firmó saliendo media hora en la vuelta de octavos de final contra el Newcastle.

Espart fue titular contra el Sevilla / Valentí Enrich

Todo esto está ayudando al crecimiento y 'maduración' exprés de un Espart que va sobrado de personalidad. Y que irá haciéndose a la categoría y al ritmo que exige estar en la élite. Hansi ya vio a inicios de curso, cuando estuvo unas cuantas semanas en dinámica del primer equipo, algo especial en él. En cómo se asociaba en los entrenamientos y entendía el juego. Y, sobre todo, el descaro y las pulsaciones bajas con las que afronta estar rodeado de futbolistas de primer nivel mundial.

Números contra el Rayo

No 'temblará' el alemán en seguir echando mano de Espart mientras Koundé y Balde están en la enfermería (previsión que vuelvan tras el parón internacional). De hecho, de nuevo este próximo domingo en el Spotify Camp Nou y frente al Rayo Vallecano tiene serios números de ser titular en ese carril diestro. Eric Garcia se resintió de la sobrecarga el otro día y no tendría ningún sentido forzar contra los vallecanos.

Xavi Espart: "El debut ha sido un sueño hecho realidad" / EFE

Tras el encuentro liguero, Espart pondrá rumbo a Alicante para disputar la Ronda Élite de clasificación para el Europeo con la selección sub'19. Es un habitual con las inferiores y recibe un nuevo premio a su buen rendimiento.