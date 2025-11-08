Flick hace terapia de grupo: "En Brujas no vi la lucha que quiero, pero he hablado mucho con los jugadores"

Hansi Flick apareció sonriente en la rueda de prensa pero terminó algo desconcertado cuando no acabó de entender una pregunta en inglés sobre qué significa ser una estrella en el Barça. "Los grandes jugadores están ahí, pero lo más importante es el equipo, no los jugadores. No entiendo su pregunta...", resolvió". Su semblante fue cambiando a medida que iba respondiendo preguntas sobre los problemas del equipo y la necesidad de ver un cambio.

Flick ya vivió una situación compleja en su segunda temporada en el Bayern tras un primer curso arrollador. Pero al alemán nunca le gusta mirar al pasado y volvió a insistir con las bajas. "Es fácil comparar y decir algo que todo el mundo escucha. Al final lo que tenemos que ver es todo en general. Aquí no quiero hablar del Bayern. Ganamos la Bundesliga también el segundo año", empezó diciendo.

"No es una excusa, es un hecho, tenemos a muchos jugadores lesionados y son enormes, clave muchos de ellos. Lo gestionamos bien, como podemos. Nos gustaría tener algunos puntos más, pero nos llevamos un punto de Brujas. Ahora estamos cinco por detrás del Madrid en Liga. Hay que seguir hasta mayo, queda mucho. Los jugadores saben que debemos jugar mucho mejor. Es importante que cuando estén todos de vuelta en dos o tres partidos estarán a su mejor nivel. Nos podrán ayudar mucho. Hasta entonces hay que seguir luchando y creo que el miércoles en Brujas no lo vimos. No vimos esa lucha que queremos ver".

La confianza del club

A pesar de no estar viviendo su mejor momento, el alemán no siente que haya dudas dentro del club sobre su figura. "Siempre es importante tener la confianza del club. Hemos hablado mucho de la situación. Necesitamos más confianza. Lo vimos en el duelo ante el Brujas, que nuestra línea a veces está demasiado profunda. Los delanteros están más lejos de lo que deberían. Tenemos que estar más conectados, con y sin balón. Es lo que nos falta. Hablamos de eso y espero que lo hagamos mañana mucho mejor".

Flick parece haber hecho terapia de grupo esta semana para reaccionar el domingo en Vigo (21.00 h.) ante el Celta y reconoció que ha hablado mucho con sus jugadores. Algo que se vio esta mañana cuando salió al campo hablando con Sczcensy, primero, y después haciendo un aparte con Lewandowski.

"No echo de menos el compromiso de la temporada pasada", quiso matizar haber dicho minutos antes que en Brujas no vio la lucha que quiere ver en sus jugadores. "Estoy convencido totalmente de que los jugadores saben lo que tienen que hacer", señaló.

"Ya hemos hablado sobre el partido contra el Brujas y todos saben lo que queremos ver sobre el terreno de juego. Cuando hablo con los jugadores lo saben y deben demostrarlo. Una cosa es hablar, comunicar, es lo que hago yo. Hay que ver el trabajo reflejado sobre el campo", insistió.

Enfrente estará un Celta que augura dificultades. "El Celta está en un buen momento. Cuatro victorias seguidas. Quizás están en una mejor situación que nosotros. Es lo que hemos hablado esta mañana y es lo importante. Queremos ganar porque es importante ir al parón con tres puntos más".

Echando de menos a Gavi

Flick también fue preguntado sobre las bajas en el mediocampo y la figura de Gavi en particular. El técnico reconoció que es un futbolista que le da muchas cosas al equipo, pero que debe centrarse en los jugadores que tiene disponibles.

"Es bonito pensar sobre eso, sobre cómo nos podría ayudar, pero no es una opción ahora mismo. Todo el mundo sabe lo importante que es, su carácter, todo. Cuando esté de vuelta estaré encantado, pero por ahora lo que hay que hacer es esperar"