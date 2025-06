Flick-Ter Stegen: la historia de un desencuentro

El caso Marc André Ter Stegen tiene pinta de ser uno de los culebrones del verano. El Barça no cuenta con él para la titularidad con el fichaje estratégico de Joan García y en las próximas horas le comunicarán su situación para que tenga tiempo para meditar si decide quedarse o salir. El club blaugrana desea pasar página lo antes posible entendiendo que la figura del portero alemán ha sido importante en el pasado, pero que trabaja mirando ya hacia el futuro. Los motivos principales de la más que posible marcha de Ter Stegen han sido deportivos, pero también es cierto que la relación del guardameta con Hansi Flick nunca ha sido demasiado fluida y empeoró en las últimas semanas de temporada.

Flick y Ter Stegen vivieron su primer desencuentro con la selección alemana. El ya exentrenador del Bayern fichó por la Federación alemana en mayo del 2021 en sustitución de Joachim Low y se prometía una amplia revolución en el equipo para volver a la senda de los triunfos. Flick debía comandar un cambio de ciclo, pero en la portería se quedó a medias y, a pesar de las malas sensaciones y las lesiones de Neuer, siguió confiando a ciegas en el portero del Bayern de Munich.

Su relación con parte de los medios alemanes y, sobre todo, con Ter Stegen, que debía ser el heredero natural en la portería, se tensaron mucho sobre todo en el Mundial de Qatar. Flick apostó claramente por Neuer, portero que ya conocía del Bayer y en el que tenía confianza ciega, y dejó en el banquillo a un Ter Stegen que en el Barça era titular indiscutible. Es cierto que Flick le elogió en los pocos partidos que jugó de inicio, pero la realidad es que tomó partido por su gran competidor.

Cuando Flick llegó al Barça no tenía dudas de que la apuesta en la portería iba a ser Ter Stegen. Hablaron ya en el inicio y la relación era fluida, pero la lesión dejó fuera de combate al portero alemán durante casi toda la temporada. Ter Stegen, un profesional impecable, trabajó a destajo y logró acortar los plazos de su lesión de rodilla, para intentar ayudar en el tramo decisivo de la temporada, pero el cuerpo técnico blaugrana siempre tuvo clarísima la planificación de la portería y no varió ni un ápice la decisión de mantener sí o sí a Szczesny como portero titular hasta que se finiquitasen todos los objetivos.

Ter Stegen fue cogiendo ritmo y a finales de abril tenía claro que podía volver a competir al cien por cien. Así se lo comunicó a Flick, que tomó nota pero le dejó claro que Szczesny iba a seguir jugando. Y a partir de ahí algo se rompió. Ter Stegen forzó la máquina con una entrevista en 'Bild', dónde dejaba meridianamente claro sus ganas de jugar y la impaciencia que tenía para volver a pisar el césped en partido oficial. Y hubo algún mensaje público al entrenador que no gustó.

En los días previos a la vuelta de la semifinal de Champions ante el Inter, el entorno también presionó. Y es que la normativa había maquinado una jugada cruel: para que Ter Stegen pudiera jugar la Champions, Szczesny debería desinscribirse. La decisión del club fue tajante y avalada personalmente por Flick: Szczesny no iba a moverse de la portería. El entrenador apostó por él por encima de Iñaki Peña y ahora lo hacía por encima de Ter Stegen. La jugada le había dado buenos resultados y no iba a arriesgar.

La decisión no sentó bien a Ter Stegen, pero no le tocó más remedio que asumirla. Y más cuando Szczesny recibió hasta 7 goles en la eliminatoria de Champions ante el Inter. Ter Stegen tampoco jugó el decisivo Clásico y solo volvió a la titularidad con la Liga ya ganada. Fue un gesto de Flick para que pudiera ir con su selección a la Nations y jugara de titular, pero ahí algo ya no andaba demasiado bien. Y hubo clara tensión en el vestuario con el portero y el cuerpo técnico.

En las reuniones finales de temporada, Flick y Deco comenzaron a tomar decisiones para el nuevo proyecto y surgió la posibilidad de ir a por Joan García para avanzarse al mercado. O esperar un año e intentar el fichaje de Remiro (Real Sociedad) para el futuro a partir del 2026. Y ahí Flick dio su visión y pasaba por revolucionar ya la portería este año manteniendo a Szczesny como comodín -están realmente encantados con él- y fichar ya. Cuando se dio el paso y se fue a cerrar a Joan García, en el Barça temieron problemas y tantearon la opción de que el espanyolista pudiera salir cedido una temporada, pero ahí le perdían. Y Flick y Deco decidieron ir a por todas...con Ter Stegen fuera de la ecuación.

De lo que no hay duda es que Hansi Flick considera que Ter Stegen es un porterazo y hubiera sido el titular, pero la dirección deportiva y el cuerpo técnico apuestan por un cambio de aires dentro del vestuario. Habrá que ver si el portero alemán lo acepta o se enroca. Pero cuando se oficialice el fichaje de Joan García tendrá claro que aqui no jugará a pesar de que aún tiene muchas cosas que decir deportivamente y un contrato al que el Barça está obligado a cumplir.