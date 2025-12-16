Flick explica el porqué de la elección de Ter Stegen

Muchísimas variaciones de Hansi Flick para el partido en Guadalajara. Invitaba el contexto del encuentro, ante un rival de Primera RFEF, con el cuadro azulgrana en un gran momento de resultados y juego. Eso sí, el técnico alemán se llevaba a toda la artillería por si las moscas. Y, muy a su pesar, ha tenido que acabar usando buena parte de ella.

Muchísimos cambios, como decíamos, respecto al encuentro ante Osasuna. Con oportunidades para Jofre Torrents, Marc Bernal, Bardghji o Casadó. El de Sant Pere de Vilamajor actuando como lateral diestro en la primera mitad, por cierto. Y con Lamine Yamal como sorprendente titular y actuando de mediapunta, dejando a Roony en el costado diestro.

TUVO QUE TIRAR DE VARIOS RESERVADOS

En la segunda mitad tuvieron que ingresar al campo al mantenerse el 0-0 y no poder perforar el marco rival Pedri, Balde o Pau Cubarsí. Lógicamente, no era lo que deseaba Flick, que hubiera preferido dar minutos a Dro y Tommy en el Pedro Escartín, pero no pudo ser. "No es fácil jugar estos partidos de Copa, pero lo más importante, la clave, es la presión en campo rival, la mentalidad y la actitud", valoraba Hansi.

Flick, en una imagen en el Pedro Escartín / Dani Barbeito

Sobre la titularidad de Ter Stegen: "Para mí Marc es el capitán. Era una buena oportunidad para él, ha dado mucho para el club. Hemos hablado con el cuerpo técnico y hemos decidido que jugase. Solo para este partido". "Estoy contento con la actitud y con la victoria, nunca son fáciles estos partidos. Estamos en la próxima ronda, es lo más importante".