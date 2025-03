Flick: "Todos teníamos claro que Szczesny podía llegar a este nivel"

Una de las claves del éxito de Hansi Flick es que está exprimiendo a la perfección a la plantilla del FC Barcelona. El técnico alemán ha cambiado la cara del conjunto blaugrana con muy pocos cambios respecto al año pasado. Está obteniendo el mejor el rendimiento individual de la mayoría de jugadores de la plantilla culer y esto ha elevado enormemente la capacidad competitiva del equipo.

Uno de los futbolistas que generaban más escepticismo en el entorno del Barça era, sin ninguna duda, Wojciech Szczesny. Iñaki Peña no convencía, pero las circunstancias que rodearon al fichaje del guardameta polaco (y sus primeras intervenciones) tampoco ofrecían, para muchos, suficientes garantías. En Lisboa, con una actuación espectacular, el arquero demostró que Flick no se equivocó apostando por él.

En la rueda de prensa previa a la visita de Osasuna a Montjuïc, Flick no quiso ponerse medallas ni centrarse demasiado en la figura de Szczesny a la hora de valorar el triunfo ante el Benfica. “Lo hizo muy bien y nos ayudó mucho, pero los demás jugadores estaban defendiendo muy bien diez contra once. Es su trabajo, no hay que ocultarlo. Lo hace muy bien y por eso es el número uno en estos momentos”, valoró.

El míster blaugrana también explicó que la decisión de confiar la portería a ‘Tek’ no fue solo suya, sino que contó con la ayuda de su cuerpo técnico. “Cuando ves a jugadores en los entrenamientos, decides junto con lo que dice el staff. Valoramos así el rendimiento que pueden ofrecer. Todos los técnicos entendíamos que podía llegar a este nivel. Decido cosas, pero siempre consulto la opinión de los demás”, sentenció.