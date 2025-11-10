Flick tendrá un problema en la sala de máquinas tras el parón

Flick recibió otra mala noticia en forma de lesión minutos antes de que arrancara el Celta-Barça. Casadó notó un pinchazo en el calentamiento y Olmo entró en el once para acompañar a Frenkie en el doble pivote. El neerlandés fue noticia en el tiempo de descuento tras ver la segunda amarilla, una circunstancia que hará que se pierda el duelo ante el Athletic tras el parón el 22 de noviembre.

Otra ausencia que se suma a las bajas en el mediocampo previstas para el duelo ante Nico Williams y compañía. La buena noticia para Flick es que parece que Casadó llegaría al encuentro, ya que la previsión es que tenga tiempo de recuperarse durante el parón. Más difícil lo tiene Pedri, que tiene una lesión muscular más importante y, de confirmarse el pronóstico inicial de seis semanas, no llegaría al duelo ante el Athletic.

Flick reconoció la gravedad de perder a De Jong tras la victoria en Balaídos pero recordó los jugadores que pronto recuperarán. "El partido de De Jong ha sido muy bueno. Controló el partido. Fue muy importante para nosotros. Está jugando a un nivel increíble. No es buena la expulsión, porque es muy importante. Pero al final, lo tendremos que solucionar. Volverán Pedri, Raphinha y Joan García”

Pendientes de los internacionales

Y todo esto, a la espera de que las jornadas de selecciones no dejen alguna baja más en el centro del campo. Si todos vuelven sanos, Flick tendría disponibles a Casadó, Bernal, Fermín, Olmo y Dro.

A todo ellos, hay que sumar el comodín de Eric, que ya sabe lo que es jugar de mediocentro, o Christensen. Pero, viendo lo que está haciendo Hansi en los últimos encuentros, el mediocampo con más opciones para jugar contra el Athletic sería el formado por Casadó, Olmo y Fermín, los dos últimos convocados por De la Fuente con España.

Olmo está ganando importancia como una opción para el doble pivote. Flick valora la claridad que tiene el mediapunta para dar soluciones a sus compañeros. A pesar de los problemas defensivos en Balaídos, el conjunto de Flick mejoró mucho el control del partido en la segunda mitad.

Un juego más pausado en el que fue clave un Frenkie, que empezó con dudas y terminó siendo la pieza clave del mediocampo. El neerlandés no estará ante el Athetic y Flick tendrá un problema en la sala de máquinas tras el parón.