Flick: "La temporada que viene aún será más difícil"

Con ganas de descansar después de una temporada "muy complicada" a pesar de haber logrado el objetivo de la Liga, Hansi Flick quiso remarcar un mensaje muy importante en la previa del último partido de la temporada del FC Barcelona. El conjunto blaugrana visita Mestalla para cerrar el curso y el míster teutón manifestó su satisfacción con el rendimiento de sus jugadores, pero dejó muy claro que la plantilla tiene "hambre de títulos" de cara al futuro.

"Hasta el momento ha sido muy exitoso el camino, con cinco títulos en dos años, pero tenemos hambre para conseguir más. Creo que siempre tenemos que mejorar el equipo, todo el conjunto. Estamos focalizados en esto por el bien del futuro del club. Estamos comprometidos en ganar títulos, todo el mundo tiene el sueño de ganar la Champions. Estamos apretando por ello, no es fácil pero vamos a por ello", analizó el de Heidelberg en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

"La temporada ha pasado muy rápidamente, pero no ha sido fácil. Ha sido más dura que la anterior. Muchas cosas no han ido como queríamos desde el principio y nos hemos tenido que adaptar. Pero al final aprecio mucho lo que el equipo está haciendo, cómo el club y Deco nos apoya y es fantástico como me he sentido aquí, porque todo el mundo está centrado en que el equipo juegue bien, todo el mundo está feliz y esto es lo mejor para este maravilloso club", añadió.

Preguntado por el Real Madrid, Flick insistió en su discurso de centrarse en el Barça "y nada más". "Tenemos mucho en lo que trabajar para preparar la siguiente temporada. Esta ya ha sido difícil y creo que la siguiente lo va a ser más", valoró.

Mensaje de apoyo al femenino

Como no podría ser de otra forma, el vestuario del Barça masculino estará muy pendiente de la final de la Women's Champions League este sábado, en la previa del partido contra el Valencia. "Deseo lo mejor al equipo femenino. Han jugado una temporada fantástica, cruzamos los dedos por ellas. Nosotros también queremos hacer nuestro trabajo y ganar el partido. Es importante y es lo que queremos hacer", apuntó.

Con los deberes hechos desde el clásico del pasado 10 de mayo, Flick destacó la victoria ante el Getafe en el Coliseum como otro momento clave en la consecución de la Liga. "Para ser honesto, cuando marcamos el segundo gol contra el Madrid estaba 100% convencido de que ganaríamos el título. También cuando vi al equipo contra el Getafe, fuera de casa, por el partido que jugamos. Porque el Getafe siempre ha sido difícil de ganar allí y la mentalidad del equipo en ese partido me impresionó mucho. Quizá ahí también pensé que podíamos ganar el título", confesó.

Aunque ya habrá tiempo de pensar en la pretemporada 2026/27, el míster barcelonista avanzó que Hamza Abdelkarim tiene opciones de formar parte de la misma. "Estamos planeando la pretemporada y mirando de traer caras nuevas de la Masia, algo que he hecho desde el principio. Cuando Hamza vuelva del Mundial con Egipto veremos si es una opción para nosotros".